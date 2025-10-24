Thứ Sáu, 24/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Việt An

24/10/2025, 07:13

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển; tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN.

Chiều 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 24/10.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại và chào mừng Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa cùng đoàn đại biểu cấp cao Nam Phi thăm cấp nhà nước Việt Nam.

Nhắc lại ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Nam Phi trong chuyến thăm Nam Phi năm 2019, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Nam Phi đã đạt được trong phát triển đất nước, cũng như vai trò, đóng góp quan trọng của Nam Phi trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển hết sức tốt đẹp trong quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy cao và Nam Phi liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi; khẳng định hai nước luôn là bạn bè tốt, đối tác tốt, luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau và vui mừng khi cả hai nước hiện đều có vai trò và vị thế đang gia tăng trên trường quốc tế.

Thủ tướng cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển và dư địa, tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, năng lượng tái tạo, truyền thông, chống biến đổi khí hậu; đề nghị Nam Phi ủng hộ Việt Nam sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nam phần châu Phi (SACU). 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN.

Cảm ơn lời mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025 của Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực cho thành công chung của sự kiện quan trọng này, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên chung giữa hai nước như giảm đói nghèo và bất bình đẳng, bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển bền vững, đẩy mạnh quá trình cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, một người bạn thân thiết và tận mắt chứng kiến những thành tựu nổi bật, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, truyền cảm hứng cho Nam Phi và các quốc gia đang phát triển.

Tổng thống Nam Phi khẳng định Việt Nam là bạn bè gần gũi, thân thiết, đối tác tin cậy của Nam Phi tại khu vực châu Á; đánh giá cao mô hình phát triển hiệu quả và đường lối đối ngoại rộng mở, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam; cho rằng hai nước có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau cùng phát triển, cùng nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Tổng thống Nam Phi mong muốn hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, xe ô tô điện, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hàng hải...

Tổng thống Ramaphosa cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận lời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, thể hiện đóng góp trách nhiệm của Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững và cải cách cơ chế quản trị toàn cầu.

Tổng thống Ramaphosa chúc mừng và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng, ủng hộ vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong nỗ lực chuyển đổi số và quản trị công nghệ toàn cầu.

Xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa, sản phẩm của mỗi bên và tích cực đàm phán, sớm ký kết thêm các văn kiện hợp tác quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước như Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông...

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN.
Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ để nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược” ngay trong năm 2025, đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi trở thành quan hệ kiểu mẫu của hợp tác giữa các nước phương Nam.

Về hợp tác đa phương, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, cùng nhau thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác Nam - Nam, đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Nam Phi sẽ cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam đồng tổ chức.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

19:51, 23/10/2025

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

16:00, 23/10/2025

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Đọc thêm

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên “Đối tác chiến lược”

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, Việt Nam và Bulgaria sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực nhằm bảo đảm lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở cả hai khu vực và trên thế giới.

Đổi mới, nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Đổi mới, nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo tóm tắt Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); thảo luận tại hội trường về dự thảo luật này...

Hoàn thiện chính sách hình sự quốc gia, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Hoàn thiện chính sách hình sự quốc gia, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2321/QĐ-TTg về Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc E. Knapper

Tiếp Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn….

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhấn mạnh vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Đầu tư

2

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Hạ tầng

3

Xuất khẩu điều kỳ vọng cán mốc kỷ lục 5 tỷ USD

Thị trường

4

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

5

Cơ hội cuối cùng nhận nhà đón Tết với giá hấp dẫn ở khu Đông Hà Nội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy