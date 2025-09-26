Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9
Chu Minh Khôi
26/09/2025, 17:53
Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…
Chiều 26/9/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn
Hoàng Hiệp chủ trì họp ứng phó bão BUALOI, tức bão số 10. Ông Mai Văn Khiêm,
Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới
trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão BUALOI từ đêm 23/9.
Hiện bão đang di chuyển rất nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc
Trung Bộ và Bắc Bộ những ngày tới.
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN NHANH GẤP ĐÔI SO VỚI CÁC CƠN BÃO KHÁC
Theo ông Khiêm, lúc 13h ngày 26/9, tâm bão BUALOI ở khoảng
12,6°N; 121,2°E, trên khu vực miền Trung Philippines, với sức gió cấp 11, giật
trên cấp 15. Bão di chuyển nhanh 30 km/h và dự kiến đến tối 26/9 sẽ đi vào Biển
Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay.
Điều đáng lo ngại là khi vào Biển Đông, bão nhiều khả năng tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, thậm chí cấp 14–15 khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Nguyên nhân là do nhiệt độ mặt biển cao (28–29°C), độ đứt gió yếu và bão có quãng đường dài trên biển, ít ma sát với đất liền.
So sánh với các cơn bão thông thường, tốc độ của BUALOI (35 -40 km/h) nhanh gấp 2 lần so với các cơn bão khác. Ông Khiêm nhận định đây là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay.
Các mô hình dự báo cho thấy hai kịch bản chính. Kịch bản 1: Trong 1–2 ngày tới, bão giữ hướng Tây, tiến thẳng vào Trung Bộ. Kịch bản 2: Bão chịu tác động của áp cao cận nhiệt, đổi hướng lệch Bắc, đi dọc ven biển Bắc Trung Bộ, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ.
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và
Phòng, chống thiên tai, cho hay các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa
Thiên Huế hiện có khoảng 141.092 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 33.000 ô lồng bè
và gần 2.500 chòi canh. Ngoài ra, Bắc Trung Bộ còn khoảng 45.000 ha lúa mùa
chưa thu hoạch, chủ yếu ở Thanh Hóa và Nghệ An; diện tích rau màu 31.816 ha
cùng gần 58.000 ha cao su và 77.000 ha cây ăn quả. Nếu bão đổ bộ đúng dự báo,
nguy cơ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản là rất lớn.
Hiện các hồ lớn trên lưu vực sông Hồng – sông Đà như Sơn
La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà còn dung tích phòng lũ khoảng 1,73 tỷ m³.
Tuy nhiên, hệ thống hồ thủy lợi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn nhiều hồ hư hỏng,
đang sửa chữa.
“Về đê điều, từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 29 vị trí xung
yếu; từ Hưng Yên đến Thừa Thiên Huế có thêm 52 trọng điểm cần gia cố. Các tuyến
đê hiện chỉ chịu được bão cấp 9–10, trong khi bão số 10 có thể mạnh tới cấp 12,
giật cấp 15, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”, ông Luận thông tin.
CÁC LỰC LƯỢNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ
Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu
nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các quân khu ven biển từ
Quân khu 1 đến Quân khu 7. Lực lượng biên phòng từ Móng Cái đến Cà Mau – Kiên
Giang đang tập trung kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú.
Tính đến ngày 26/9, đã có hơn 54.000 phương tiện với 215.716 lao động được
thông báo, kiểm đếm và di chuyển vòng tránh; hiện không còn tàu thuyền nào nằm
trong vùng nguy hiểm. Một số địa phương đã ban hành lệnh cấm biển sớm.
Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục điều tiết, hạ
thấp mực nước các hồ chứa để đón lũ; chỉ đạo các công trình xây dựng, nhất là từ
Ninh Bình đến Quảng Bình, gia cố và sẵn sàng dừng thi công khi bão đến gần.
Bộ cũng yêu cầu rà soát nguồn hàng thiết yếu, chủ động dự
trữ tại những địa bàn có nguy cơ chia cắt; chú trọng hệ thống điện, thực hiện
nghiêm phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, bảo đảm xử lý sự cố kịp thời trước,
trong và sau bão.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp
nhấn mạnh: Điều đáng lo ngại là bão số 10 xuất hiện ngay sau bão số 9. Theo
kinh nghiệm lịch sử, cơn bão sau thường gây hậu quả lớn hơn.
“Theo nghiên cứu của chúng tôi, quy luật là khi có hai cơn bão liên tiếp thì bao giờ thiệt hại cũng rất lớn. Sau bão số 9 vừa qua chỉ mạnh trên biển - mạnh nhất thế giới trong năm 2025, và mạnh nhất ở Biển Đông từ trước tới nay, nhưng khi vào bờ lại suy yếu nhanh, gần như không gây nhiều thiệt hại, nên bà con có tâm lý coi nhẹ. Người dân truyền miệng nhau rằng “dự báo sai”. Tôi khẳng định, dự báo hoàn toàn chính xác, nhưng người dân chỉ nhớ rằng bão rất mạnh ngoài biển, rồi khi vào bờ không thấy gì nhiều, từ đó dễ chủ quan với bão số 10”, Thứ trưởng nói.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo các biện pháp trọng
tâm được yêu cầu triển khai gồm việc khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền
thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương cần bảo đảm an toàn cho hoạt động du
lịch, nuôi trồng thủy sản ven biển và cửa sông. Nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng,
lưới điện, viễn thông phải được gia cố chắc chắn. Công tác rà soát phương án sơ
tán dân tại khu vực nguy hiểm phải được thực hiện khẩn trương, đồng thời chủ động
bố trí chỗ ở tạm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải sơ tán.
Các đơn vị chức năng phải kiểm tra an toàn các công trình
đê điều, hồ chứa và chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê. Lực lượng canh gác cần
được bố trí tại các điểm ngập sâu, tràn ngầm và những khu vực nguy hiểm khác.
Công tác phân luồng giao thông phải sẵn sàng để bảo đảm lưu thông an toàn. Bên
cạnh đó, thông tin cần được truyền tải kịp thời qua đầu số 112 nhằm tiếp nhận
và xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp.
