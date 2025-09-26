Thứ Sáu, 26/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Bão BUALOI di chuyển nhanh, dự báo đổ bộ Bắc Trung Bộ vào ngày 28/9

Chu Minh Khôi

26/09/2025, 17:53

Bão BUALOI (Bão số 10) di chuyển rất nhanh với tốc độ 35-40 km/h, gấp đôi so với các cơn bão khác, đang mạnh cấp 11, giật cấp 14. Bão sẽ gây mưa to, gió mạnh cho các khu vực đất liền Việt Nam. Từ chiều tối 27/9 tác động đến vùng biển Thanh Hoá – Quảng Ngãi…

Xác suất bão số 10 đổ bộ vào Bắc Trung Bộ khoảng 70%
Xác suất bão số 10 đổ bộ vào Bắc Trung Bộ khoảng 70%

Chiều 26/9/2025, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì họp ứng phó bão BUALOI, tức bão số 10. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão BUALOI từ đêm 23/9. Hiện bão đang di chuyển rất nhanh, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ những ngày tới.

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN NHANH GẤP ĐÔI SO VỚI CÁC CƠN BÃO KHÁC

Theo ông Khiêm, lúc 13h ngày 26/9, tâm bão BUALOI ở khoảng 12,6°N; 121,2°E, trên khu vực miền Trung Philippines, với sức gió cấp 11, giật trên cấp 15. Bão di chuyển nhanh 30 km/h và dự kiến đến tối 26/9 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay.

Điều đáng lo ngại là khi vào Biển Đông, bão nhiều khả năng tiếp tục mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, thậm chí cấp 14–15 khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. Nguyên nhân là do nhiệt độ mặt biển cao (28–29°C), độ đứt gió yếu và bão có quãng đường dài trên biển, ít ma sát với đất liền.

Khả năng cao nhất (70–80%) là bão sẽ đổ bộ Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng ngày 28–29/9. Dự báo, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rất lớn từ 28–30/9. Lượng mưa tại Nghệ An, Thanh Hóa có thể đạt 300–400mm. Khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

So sánh với các cơn bão thông thường, tốc độ của BUALOI (35 -40 km/h) nhanh gấp 2 lần so với các cơn bão khác. Ông Khiêm nhận định đây là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay.

Các mô hình dự báo cho thấy hai kịch bản chính. Kịch bản 1: Trong 1–2 ngày tới, bão giữ hướng Tây, tiến thẳng vào Trung Bộ. Kịch bản 2: Bão chịu tác động của áp cao cận nhiệt, đổi hướng lệch Bắc, đi dọc ven biển Bắc Trung Bộ, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ.

Dự báo đường đi của bão số 10 (bão BUALOI)
Dự báo đường đi của bão số 10 (bão BUALOI)

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, cho hay các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế hiện có khoảng 141.092 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 33.000 ô lồng bè và gần 2.500 chòi canh. Ngoài ra, Bắc Trung Bộ còn khoảng 45.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, chủ yếu ở Thanh Hóa và Nghệ An; diện tích rau màu 31.816 ha cùng gần 58.000 ha cao su và 77.000 ha cây ăn quả. Nếu bão đổ bộ đúng dự báo, nguy cơ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản là rất lớn.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận cho biết:
Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận cho biết: "Đê điều từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 29 vị trí xung yếu". Ảnh Chu Khôi.

Hiện các hồ lớn trên lưu vực sông Hồng – sông Đà như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà còn dung tích phòng lũ khoảng 1,73 tỷ m³. Tuy nhiên, hệ thống hồ thủy lợi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn nhiều hồ hư hỏng, đang sửa chữa.

“Về đê điều, từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 29 vị trí xung yếu; từ Hưng Yên đến Thừa Thiên Huế có thêm 52 trọng điểm cần gia cố. Các tuyến đê hiện chỉ chịu được bão cấp 9–10, trong khi bão số 10 có thể mạnh tới cấp 12, giật cấp 15, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn”, ông Luận thông tin.

CÁC LỰC LƯỢNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn, cho biết Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các quân khu ven biển từ Quân khu 1 đến Quân khu 7. Lực lượng biên phòng từ Móng Cái đến Cà Mau – Kiên Giang đang tập trung kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Tính đến ngày 26/9, đã có hơn 54.000 phương tiện với 215.716 lao động được thông báo, kiểm đếm và di chuyển vòng tránh; hiện không còn tàu thuyền nào nằm trong vùng nguy hiểm. Một số địa phương đã ban hành lệnh cấm biển sớm.

Theo Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các quân khu ven biển tập trung kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Ảnh Chu Khôi.
Theo Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các quân khu ven biển tập trung kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão. Ảnh Chu Khôi.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục điều tiết, hạ thấp mực nước các hồ chứa để đón lũ; chỉ đạo các công trình xây dựng, nhất là từ Ninh Bình đến Quảng Bình, gia cố và sẵn sàng dừng thi công khi bão đến gần.

Bộ cũng yêu cầu rà soát nguồn hàng thiết yếu, chủ động dự trữ tại những địa bàn có nguy cơ chia cắt; chú trọng hệ thống điện, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, bảo đảm xử lý sự cố kịp thời trước, trong và sau bão.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Quy luật là khi có hai cơn bão liên tiếp thì bao giờ thiệt hại cũng rất lớn.  Ảnh Chu Khôi.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Quy luật là khi có hai cơn bão liên tiếp thì bao giờ thiệt hại cũng rất lớn.  Ảnh Chu Khôi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Điều đáng lo ngại là bão số 10 xuất hiện ngay sau bão số 9. Theo kinh nghiệm lịch sử, cơn bão sau thường gây hậu quả lớn hơn.

“Theo nghiên cứu của chúng tôi, quy luật là khi có hai cơn bão liên tiếp thì bao giờ thiệt hại cũng rất lớn. Sau bão số 9 vừa qua chỉ mạnh trên biển - mạnh nhất thế giới trong năm 2025, và mạnh nhất ở Biển Đông từ trước tới nay, nhưng khi vào bờ lại suy yếu nhanh, gần như không gây nhiều thiệt hại, nên bà con có tâm lý coi nhẹ. Người dân truyền miệng nhau rằng “dự báo sai”. Tôi khẳng định, dự báo hoàn toàn chính xác, nhưng người dân chỉ nhớ rằng bão rất mạnh ngoài biển, rồi khi vào bờ không thấy gì nhiều, từ đó dễ chủ quan với bão số 10”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo các biện pháp trọng tâm được yêu cầu triển khai gồm việc khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương cần bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản ven biển và cửa sông. Nhà cửa, công trình, cơ sở hạ tầng, lưới điện, viễn thông phải được gia cố chắc chắn. Công tác rà soát phương án sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm phải được thực hiện khẩn trương, đồng thời chủ động bố trí chỗ ở tạm và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân phải sơ tán.

Các đơn vị chức năng phải kiểm tra an toàn các công trình đê điều, hồ chứa và chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê. Lực lượng canh gác cần được bố trí tại các điểm ngập sâu, tràn ngầm và những khu vực nguy hiểm khác. Công tác phân luồng giao thông phải sẵn sàng để bảo đảm lưu thông an toàn. Bên cạnh đó, thông tin cần được truyền tải kịp thời qua đầu số 112 nhằm tiếp nhận và xử lý hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

Triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

07:39, 24/09/2025

Triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

06:22, 23/09/2025

Huy động hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 8.000 phương tiện ứng phó siêu bão RAGASA

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

15:47, 22/09/2025

Thủ tướng yêu cầu ứng phó với siêu bão Ragasa phải ở mức cao nhất

Từ khóa:

Báo BUALOI Bão số 10 dân sinh thị trường

Đọc thêm

WR1: FWC 2025 - Cơ hội vàng để logistics Việt Nam khẳng định vị thế xanh và thích ứng nhanh

WR1: FWC 2025 - Cơ hội vàng để logistics Việt Nam khẳng định vị thế xanh và thích ứng nhanh

Từ ngày 6 đến 10 tháng 10 năm 2025, Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của ngành logistics toàn cầu khi đăng cai FIATA World Congress (FWC) 2025. Đây không chỉ là diễn đàn quốc tế về thương mại và chuỗi cung ứng, mà còn là cơ hội để Việt Nam thể hiện khát vọng vươn tầm, hướng tới một ngành logistics xanh, bền vững và thích ứng nhanh.

Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và xây dựng còn rất lớn

Qua các khảo sát và đánh giá thực tế, ngành công nghiệp Việt Nam có thể tiết kiệm từ 20 - 30% mức tiêu thụ năng lượng; đối với các công trình xây dựng ước tính từ 30 - 35%. Những con số này đã chỉ ra tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất lớn…

Đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

Đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh

Sau hơn 3 năm triển khai, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy thị trường đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia...

Haier ra mắt máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Haier ra mắt máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Haier ra mắt MultiWash - máy giặt 3 lồng tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm giặt giũ thông minh đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình hiện đại.

Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao

Ứng dụng quy trình hữu cơ, bưởi Phúc Trạch mang lại giá trị kinh tế cao

Khắp các xã Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân và Hương Bình (Hà Tĩnh) những ngày này, đâu đâu cũng rộn ràng không khí thu hoạch bưởi Phúc Trạch. Những vườn bưởi sai trĩu quả báo hiệu một vụ mùa bội thu, tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu đặc sản đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vườn Quốc gia Côn Đảo được công nhận danh hiệu “Danh lục xanh” IUCN

Chuyển động xanh

2

Doanh nghiệp Việt “chạy đua” thích ứng chuẩn xanh và xuất xứ

Kinh tế xanh

3

Giám sát số VietGAP cho nông hộ Tây Bắc hướng đến thị trường xuất khẩu

Thị trường

4

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Thị trường

5

Cuộc cạnh tranh mới trên “lãnh địa” matcha

Ẩm thực

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy