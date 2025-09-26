Thủ tướng chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025, thúc đẩy thị trường trong nước và kết nối quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025 về việc tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, nhằm tạo động lực mới thúc đẩy tiêu dùng, kết nối cung cầu, chuỗi cung ứng và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm nay.

Theo công điện, sự kiện tiếp nối thành công của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đồng thời hiện thực hóa các văn bản chỉ đạo trước đó của Chính phủ về kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường trong nước. Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 5/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

TẠO KÊNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, KẾT NỐI KINH TẾ ĐA LĨNH VỰC

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện để tổ chức Hội chợ.

Hội chợ sẽ khai thác toàn bộ không gian của VEC, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Các hoạt động kết nối giao dịch thương mại sẽ được triển khai nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quốc tế hợp tác, ký kết và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công nghệ đến người tiêu dùng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với quảng bá áo dài, ẩm thực truyền thống, du lịch và công nghiệp văn hóa, giải trí. Bộ Tài chính chủ trì bố trí kinh phí theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm và minh bạch.

Đồng thời, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các cơ quan truyền thông đẩy mạnh quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ tới nhân dân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

HUY ĐỘNG THAM GIA CỦA ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP VÀ ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Công điện cũng nêu rõ, Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quảng bá, mời gọi doanh nghiệp, tổ chức quốc tế tham gia Hội chợ, đồng thời tổ chức đoàn giao lưu, hợp tác, kết nối kinh tế với Việt Nam.

Các bộ, ngành, địa phương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm huy động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, quảng bá sản phẩm đa dạng, thể hiện thế mạnh ngành hàng, vùng miền.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Vingroup tăng cường truyền thông, bố trí phương tiện công cộng phục vụ vận chuyển khách tham quan, đồng thời nghiên cứu mở rộng các tuyến kết nối đến VEC.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tích cực lựa chọn sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu để giới thiệu tại Hội chợ, góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn được giao trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên giữa Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để tổ chức thành công Hội chợ mùa Thu 2025. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền.