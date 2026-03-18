Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng: Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá
Đỗ Như
18/03/2026, 16:04
Luật Thi đua, khen thưởng phải trở thành công cụ khuyến khích những ý tưởng mới, những cách làm sáng tạo, đột phá. Vì vậy, dự thảo đề xuất chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung.
Sáng 18/3, tại Phiên họp thứ 55, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen
thưởng.
Theo tờ trình, mục đích sửa luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng
sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa
phương 2 cấp.
Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân
quyền và tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương quản lý nhà nước về
thi đua, khen thưởng. Luật sửa đổi, bổ sung không chỉ ghi nhận những thành tích
đã đạt được mà phải trở thành công cụ khuyến khích những ý tưởng mới, những
cách làm sáng tạo, đột phá.
Do đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định liên
quan đến tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua;
tiêu chuẩn hình thức khen thưởng; thẩm quyền khen thưởng; trách nhiệm và thẩm
quyền đề nghị khen thưởng; phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính
trong thi đua, khen thưởng, quỹ thi đua, khen thưởng.
Đặc biệt, nguyên tắc khen thưởng được sửa đổi theo hướng
“thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải được tặng hình thức
khen thưởng ở mức thấp mới được tặng hình thức khen thưởng ở mức cao hơn”.
Quy định này nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cho phép khen
thưởng kịp thời, đặc biệt đối với các thành tích đột xuất, không cần phải chờ đợi
quá trình tích lũy danh hiệu theo tuần tự. Đồng thời, làm rõ nguyên tắc chỉ
khen thưởng “một lần, một hình thức” đối với một thành tích đột xuất hoặc
chuyên đề, nhằm đảm bảo tính chính xác và tránh trùng lặp thành tích.
Dự thảo bổ sung nguyên tắc “chú trọng khen thưởng cá nhân, tập
thể có thành tích tiêu biểu, dám đổi mới, có giải pháp đột phá mang lại hiệu quả
thiết thực vì lợi ích chung, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng
dụng khoa học và công nghệ”.
Để giải quyết điểm nghẽn pháp lý về tiêu chuẩn chính trị, dự
thảo đã thống nhất sửa đổi tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững
mạnh” bằng tiêu chuẩn “tổ chức đảng, đoàn thể được công nhận hoàn thành tốt nhiệm
vụ trở lên” áp dụng cho tất cả các hình thức khen thưởng đối với tập thể có
liên quan đến khen thưởng công trạng (từ Huân chương Sao vàng đến Cờ thi đua bộ/tỉnh)
tại 15 Điều của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành.
Quyết định sửa đổi này đảm bảo phù hợp với quy định đánh
giá, xếp loại tổ chức đảng hiện nay, cho phép các tập thể duy trì hiệu suất cao
trong nhiều năm liên tục đáp ứng được điều kiện tích lũy công trạng để xét tặng
các hình thức khen thưởng cao của Nhà nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày
báo cáo thẩm tra cho thấy dự thảo luật đã đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy chuyển
đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tuy nhiên cần bổ sung
đánh giá tác động ngân sách; nghiên cứu luật hóa một số quy định nhằm bảo đảm
bình đẳng giới trong xét thi đua, khen thưởng.
Thường trực Ủy ban đề nghị cân nhắc các tiêu chí như “dám đổi mới”, “có giải
pháp đột phá” do khó định lượng và đánh giá tính khả thi của quy định giao người
đứng đầu bộ, ngành, địa phương công nhận phạm vi ảnh hưởng toàn quốc của sáng
kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, làm rõ tính
cần thiết bổ sung nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất
thiết phải khen thưởng mức thấp trước khi xét mức cao hơn”.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về
dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Dự thảo luật gồm 2 điều nhằm sửa đổi, hoàn thiện chức
năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện theo hướng bao quát các lĩnh vực hợp tác mới...; cho phép cơ quan đại diện ký kết văn bản hợp tác với các đối
tác nước ngoài; kiện toàn các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý, vận hành cơ
quan đại diện..
Góp ý vào dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn
mạnh đến các yêu cầu mới về đẩy mạnh kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số,
ngoại giao số.
Theo Chủ tịch Quốc hội, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan đại diện
trong việc cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối
với hàng hóa Việt Nam, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó thay vì phải
xử lý phần ngọn khi sự việc đã rồi.
Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hoàn tất kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả trước ngày 1/4/2026.
Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng: Phản ứng linh hoạt, kịp thời, tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, năng lượng
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm “phản ứng linh hoạt, kịp thời” bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar sớm triển khai các thỏa thuận hợp tác năng lượng
Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
