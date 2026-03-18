Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Hà Lê

18/03/2026, 14:57

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hoàn tất kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả trước ngày 1/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức ngày 15/3/2026 đã thành công, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy được đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự, tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các chức danh liên quan phải hoàn thành đúng thời hạn. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2026.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cũng trước thời hạn này.

Kết quả kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4/2026.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn nhân sự; phối hợp trình các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước 17h ngày 31/3/2026.

Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền để đánh giá tính khả thi, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Các bộ như: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, về quy trình, thủ tục hành chính, bảo đảm vận hành thông suốt, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện vào tháng 6/2026.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát việc phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng phương án bố trí phù hợp.

Cùng với đó, các địa phương phải bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Chỉ thị.

Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu hụt xăng dầu trong mọi tình huống; đồng thời nhấn mạnh phương châm "phản ứng linh hoạt, kịp thời" bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Sáng 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel, trao đổi về tình hình khu vực Trung Đông và các định hướng thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.

Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIV được tổ chức. Hội nghị đã đánh giá toàn diện các khâu từ xây dựng văn kiện, nhân sự đến tổ chức phục vụ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

