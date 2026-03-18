Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, hoàn tất kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả trước ngày 1/4/2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 17/3/2026 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ thị nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức ngày 15/3/2026 đã thành công, bảo đảm dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1/4/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy được đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự, tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các chức danh liên quan phải hoàn thành đúng thời hạn. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2026.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cũng trước thời hạn này.

Kết quả kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chậm nhất ngày 3/4/2026.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, hoàn thiện hồ sơ phê chuẩn nhân sự; phối hợp trình các cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm tiến độ hoàn thành trước 17h ngày 31/3/2026.

Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục rà soát các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền để đánh giá tính khả thi, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Các bộ như: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương tiếp tục hướng dẫn chính quyền địa phương, nhất là cấp xã, về quy trình, thủ tục hành chính, bảo đảm vận hành thông suốt, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện vào tháng 6/2026.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát việc phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và xây dựng phương án bố trí phù hợp.

Cùng với đó, các địa phương phải bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện; kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Chỉ thị.