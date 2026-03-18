Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Chiều 17/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch tổng kết công tác phối hợp năm 2025, trọng tâm công tác năm 2026.

Theo báo cáo, năm 2025, công tác phối hợp giữa hai cơ quan tiếp tục được duy trì chặt chẽ, toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát của Quốc hội; đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ đơn thuần là sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, mà còn góp phần tạo dựng cơ chế để nhân dân tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nêu rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục được tăng cường theo hướng chủ động hơn, thực chất hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với thực tiễn đời sống của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả giữa hai cơ quan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ năm 2025, hai cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, góp phần để Nghị quyết được thông qua với 100% đại biểu có mặt tán thành; sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các nghị quyết phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hai cơ quan cũng tích cực phối hợp, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng gọn, rõ ràng, sắc nét. Từ báo cáo này, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã xây dựng báo cáo dân nguyện hàng tháng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; qua đó nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị năm 2026, hai cơ quan tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quốc hội có Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý hai bên áp dụng các chính sách này để hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, chuyên gia… làm công tác xây dựng pháp luật, phát huy năng lực của đội ngũ này; góp phần nâng cao chất lượng lập pháp thời gian tới.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường tham vấn ý kiến của Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình thẩm tra các dự án luật, nghị quyết.

Đồng thời, tích cực phối hợp tham gia các hoạt động theo Chương trình giám sát năm 2026 của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm sao phải gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân.