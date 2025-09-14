Thủ tướng Chính phủ: Rà soát các vướng mắc của luật pháp để sửa đổi, khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 2 trong tháng 9/2025 để cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án Luật và một Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung của các dự án Luật; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành trong việc chuẩn bị các dự án Luật và các tài liệu liên quan; đồng thời có ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, có chất lượng xây dựng các dự án Luật.

Thủ tướng giao các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân, các đối tượng bị tác động, các chuyên gia, nhà khoa học, sự góp ý của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp vì các dự luật đều quan trọng, liên quan sự phát triển chung của đất nước; khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật bảo đảm thực hiện đúng quy định, dưới sự chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các lĩnh vực để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025, trong đó một số nội dung bổ sung hoàn thiện, trình lại Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát các vướng mắc của luật pháp đang cản trở người dân, doanh nghiệp để sửa đổi nhằm khơi thông, kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết nhiều quy định đã trở nên lạc hậu so với thực tiễn, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư và bảo vệ quyền lợi của người dân. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam có thể tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cần phải cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, với mục tiêu giảm ít nhất 30% số lượng và thời gian thực hiện.

Trong bối cảnh đất nước đang thiếu vốn, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại cơ chế để tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn đầu tư gián tiếp. Việc kiểm soát chất lượng của dòng đầu tư vào các dự án quy mô lớn, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, công nghệ cao là rất cần thiết. Sự ra đời của Cổng đầu tư một cửa quốc gia sẽ giúp đơn giản hóa quy trình đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng các dự án Luật và Nghị quyết cần phải dựa trên sự tham gia ý kiến của người dân, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp các dự luật được xây dựng sát thực tiễn mà còn tạo ra sự đồng thuận trong xã hội. Việc lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động sẽ giúp các cơ quan soạn thảo có cái nhìn toàn diện hơn về các vấn đề cần giải quyết.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định việc xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn thiện, đồng bộ và hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp mà còn tạo ra động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bộ, ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ này, nhằm đưa các Nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Việc xây dựng khung pháp lý mới không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, tổ chức cần phải chung tay góp sức, tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, từ đó tạo ra một môi trường sống và làm việc tốt hơn cho tất cả mọi người. Chỉ khi có sự đồng lòng, quyết tâm và hành động cụ thể, Việt Nam mới có thể vươn mình mạnh mẽ, trở thành một quốc gia phát triển, văn minh và thịnh vượng trong tương lai gần.