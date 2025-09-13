Thứ Bảy, 13/09/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín

13/09/2025, 09:32

Sáng ngày 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín. Phiên họp này nhằm thảo luận và cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng Chín. Ảnh: VGP

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên; là đột phá của đột phá. Do đó, khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và các bộ, ngành đã triển khai quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Chính phủ đã tổ chức 43 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật và nhiều hội nghị quan trọng khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cho biết tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua về công tác chuẩn bị Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển. Đồng thời, thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung trí tuệ, thời gian, công sức cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần “Vừa chạy, vừa xếp hàng”, “Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hoá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội”; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chủ trương của Đảng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, đặc biệt là giữa Chính phủ với Quốc hội thì “khó mấy cũng phải làm” và “khó mấy cũng làm được”.

Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét 11 nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật trong các lĩnh vực như đầu tư, quy hoạch, xây dựng, quản lý thuế, nợ công, bảo hiểm, thống kê. Những nội dung này không chỉ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà còn tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Thủ tướng cho biết, Kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10/2025, đây là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội khoá XV, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội 118 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, 24 tờ trình báo cáo tại Hội trường và 44 báo cáo công tác gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu; với rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng pháp luật cũng cần phải có những cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam chủ động hội nhập. 

Theo chương trình, tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ hai trong tháng 9/2025, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, gồm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

