Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025

Hà Lê

08/09/2025, 10:29

Ngày 8/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025, nhằm xem xét và cho ý kiến đối với 9 dự án Luật. Phiên họp có sự tham gia của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025. Ảnh: VGP
Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025. Ảnh: VGP

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 – 8,5% trong năm 2025. Theo Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ những vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật, thể chế gây ra. Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xem xét khoảng 80 hồ sơ dự án luật và nghị quyết.

Trong tháng 8 và tháng 9/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, với mục tiêu trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo, trong đó có 47 dự án luật và nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng lưu ý thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10 không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, và yêu cầu các bộ, cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu, cần đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí thời gian, nhân lực, nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Đặc biệt, cần bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, trong đó có những dự án luật theo hình thức "một luật sửa nhiều luật".

Mục tiêu là hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý các nguyên tắc lớn trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế như: "Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các Nghị định của Chính phủ để điều chỉnh".

Đồng thời yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian, huy động nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, tiếp tục tinh thần đổi mới, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 không chỉ là một sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng kêu gọi tất cả các bộ, ngành, cơ quan cần nỗ lực cao, hành động quyết liệt và hiệu quả để hoàn thành mục tiêu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Trong Phiên họp, 9 dự án Luật được xem xét bao gồm:

Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Đọc thêm

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today...

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…

Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, và 8 tháng đầu năm 2025 cũng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

OPEC+ không ngừng tăng sản lượng để giữ thị phần

Thế giới

2

Tín hiệu vui tháng thấp điểm, du lịch Việt sẽ hoàn thành mục tiêu?

Du lịch

3

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố sẽ từ chức

Thế giới

4

Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng

Thị trường

5

Giá vàng bám trụ vùng cao kỷ lục, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang lớn

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: