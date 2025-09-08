Ngày 8/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025, nhằm xem xét và cho ý kiến đối với 9 dự án Luật. Phiên họp có sự tham gia của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong bối cảnh đất nước đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 – 8,5% trong năm 2025. Theo Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra là phải tháo gỡ những vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật, thể chế gây ra. Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xem xét khoảng 80 hồ sơ dự án luật và nghị quyết.

Trong tháng 8 và tháng 9/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, với mục tiêu trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo, trong đó có 47 dự án luật và nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng lưu ý thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10 không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, và yêu cầu các bộ, cơ quan, đặc biệt là người đứng đầu, cần đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí thời gian, nhân lực, nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Đặc biệt, cần bảo đảm chất lượng và tiến độ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, trong đó có những dự án luật theo hình thức "một luật sửa nhiều luật".

Mục tiêu là hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý các nguyên tắc lớn trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế như: "Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các Nghị định của Chính phủ để điều chỉnh".

Đồng thời yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian, huy động nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật, tiếp tục tinh thần đổi mới, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề.

Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 không chỉ là một sự kiện quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng kêu gọi tất cả các bộ, ngành, cơ quan cần nỗ lực cao, hành động quyết liệt và hiệu quả để hoàn thành mục tiêu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.