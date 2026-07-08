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Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án

Chiều 8/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án - Ảnh: VGP
Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án - Ảnh: VGP

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã tích cực tham gia thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản; tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan.

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