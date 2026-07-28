Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thúc đẩy hợp tác tư pháp, xây dựng tòa án điện tử Việt Nam - Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Tòa án Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tư pháp, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, phòng chống tội phạm và mở rộng liên kết trong khu vực ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, hai bên cần tăng cường tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác tư pháp là một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, bảo đảm công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Tòa án hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là hợp tác xây dựng tòa án điện tử.

Hai bên cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thẩm phán; trao đổi đoàn các cấp, nhất là cán bộ trẻ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và xét xử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Tòa án Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác tư pháp, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ, phòng chống tội phạm và mở rộng liên kết trong khu vực ASEAN. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa tòa án các địa phương biên giới trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, mua bán người và ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai cơ quan cần tiếp tục phối hợp, ủng hộ quan điểm của nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Hội đồng Chánh án các nước ASEAN; triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác đã ký kết, góp phần thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tòa án nhân dân tối cao ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đào tạo cán bộ và chuyển đổi số.

Trên nền tảng hợp tác ba bên, có thể mở rộng kết nối với ngành tòa án Thái Lan, Myanmar và các nước Tiểu vùng, từng bước hình thành cơ chế phối hợp về những vấn đề pháp lý, tư pháp cùng quan tâm, tạo nền tảng mở rộng hợp tác trong ASEAN.

Trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Phayvy Syboualypha bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn và hiệu quả.

Thông báo kết quả hội đàm với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam, đồng chí Phayvy Syboualypha cho biết hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tiếp tục giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho đội ngũ cán bộ ngành tòa án hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao Lào; tin tưởng quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng Việt Nam và Lào hội đàm, thống nhất phối hợp về tổ chức xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và ký thỏa thuận mới giai đoạn 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone trao Thoả thuận hợp tác giữa hai cơ quan. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Sisay Leudetmounsone, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chủ trì hội đàm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội XII, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; nhấn mạnh hội đàm góp phần củng cố sự gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng.

Thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển từ quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực.

Đồng chí Sisay Leudetmounsone cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, đồng thời trao đổi kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và định hướng lớn của Đại hội XII.

Hai bên đánh giá Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 được triển khai tích cực, nhất là trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ cấp cao. Kết thúc hội đàm, hai Trưởng Ban ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031.