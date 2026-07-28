Việt Nam - Campuchia phấn đấu đưa thương mại song phương đạt 20 tỷ USD

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, thống nhất tăng cường hợp tác nghị viện, kết nối hạ tầng và thúc đẩy thương mại đạt 20 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 28/7, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy, hợp tác giữa hai Quốc hội, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Campuchia; đồng thời triển khai các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, đồng thời cho rằng kinh nghiệm cải cách kinh tế, tinh gọn bộ máy của Việt Nam là bài học quý đối với Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bà Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương. Hai bên khẳng định luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ Việt Nam - Campuchia, trong đó hợp tác Quốc hội là một kênh quan trọng.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nước sẽ thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng; tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD.

Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh công tác phân giới, cắm mốc; phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ, coi đây là giá trị lịch sử cần được gìn giữ và phát huy.

Trong hợp tác nghị viện, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát tối cao; thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ.

Hai Quốc hội cũng sẽ phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai Chính phủ, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, đóng góp vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.