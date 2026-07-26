Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
ĐĐỗ Như
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Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Chiều 24/7/2026, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ
thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội.
Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội
nghị.
Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội
dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và cách thức tổ chức tiến
hành Kỳ họp để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn
bị các nội dung nhằm đảm bảo Kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng, hiệu quả
cao nhất.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp
rất chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Về xây dựng
và hoàn thiện thể chế pháp luật, đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng,
nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của đồng
chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đóng góp rất tích cực
vào việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
các cân đối vĩ mô và vận hành ổn định, thông suốt mô hình tổ chức bộ máy mới của
hệ thống chính trị.
Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp không thường lệ
thứ Nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn
trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính
sách mới, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời trình
Quốc hội.
Mặc dù Kỳ họp có thời gian ngắn nhưng khối lượng hồ sơ, tài
liệu cần chuẩn bị rất lớn. Do đó, Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chủ
trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị để hoàn
thiện các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
nhấn mạnh thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp rất gấp song yêu cầu đặt ra là phải bảo
đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuyệt đối không vì gấp rút mà ảnh hưởng đến
chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp
tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các
Ủy ban của Quốc hội để bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra ngay từ giai đoạn đầu.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ
tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật với việc yêu cầu các bộ khi
trình dự án luật phải đồng thời chuẩn bị nghị định, thông tư hướng dẫn; góp phần
giúp đại biểu Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét, bảo đảm luật có thể triển khai
ngay sau khi được ban hành.
Chủ tịch Quốc hội dẫn lại ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch
nước Tô Lâm cho rằng thể chế không còn là điểm nghẽn, vấn đề quan trọng hiện
nay là tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành đồng bộ các nghị định, thông tư
và tổ chức quán triệt từ Trung ương đến địa phương phải được đặc biệt coi trọng.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ,
bảo đảm tài liệu được gửi đúng thời hạn qua hệ thống Quốc hội số để đại biểu có
đủ thời gian nghiên cứu. Đối với những dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần
đầu, có thể bố trí gửi tài liệu theo đợt phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ.
Nhấn mạnh chất lượng các dự án luật, nghị quyết phải đặt lên
hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội
cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong quá trình thẩm tra, tiếp thu,
chỉnh lý để bảo đảm các dự án luật thật sự chặt chẽ, khả thi và đáp ứng yêu cầu
thực tiễn. Trường hợp dự án chưa đạt yêu cầu thì kiên quyết trả lại để tiếp tục
hoàn thiện.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới
phương pháp làm việc, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và trách nhiệm, hoàn thành
đúng chương trình, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tổ chức thành công Kỳ họp
không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
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