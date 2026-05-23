Thứ Bảy, 23/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng hấp dẫn khách du lịch Nga và CIS qua chiến dịch truyền thông số

Ngô Anh Văn

23/05/2026, 13:11

Thành phố Đà Nẵng, với bãi biển trải dài và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế, đặc biệt là từ Nga và các quốc gia CIS…

Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên kết nối trực tiếp Moscow – Đà Nẵng.
Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên kết nối trực tiếp Moscow – Đà Nẵng.

Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi sau đại dịch, Đà Nẵng đã triển khai một chiến dịch truyền thông quốc tế đầy sáng tạo trên nền tảng số Yango, nhằm tăng cường sự hiện diện và thu hút du khách từ các thị trường này.

Chiến dịch truyền thông quốc tế trên hệ sinh thái số Yango đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược xúc tiến thị trường quốc tế của Đà Nẵng. Yango, một nền tảng công nghệ và dịch vụ số phổ biến tại Nga và các quốc gia CIS, đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đà Nẵng và du khách nói tiếng Nga.

Thông qua các dịch vụ tích hợp như gọi xe, bản đồ, tìm kiếm địa điểm và quảng cáo số, hình ảnh của Đà Nẵng đã được truyền tải một cách trực tiếp và sinh động đến người dùng. Kết quả là, lượng tìm kiếm và tương tác từ thị trường Nga đã tăng đáng kể, đưa Nga vào nhóm thị trường quốc tế có lượng truy cập cao nhất trên hệ thống thông tin du lịch của thành phố.

Nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên với rừng núi hoang sơ và bãi biển tuyệt đẹp cùng với hiệu quả từ công tác truyền thông, năm 2026 cho thấy sự gia tăng tần suất khai thác các chuyến bay từ Nga, CIS và Belarus đến Đà Nẵng, đây cũng là một minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của thành phố.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết theo kế hoạch, trong mùa hè này (tính từ ngày 01/04/2026 đến 31/10/2026), Công ty TNHH Thương mại và  Du lịch Anex Vietnam (Anex Tour Vietnam) sẽ mở rộng đáng kể quy mô khai thác charter đến Việt Nam, kết nối 20 thành phố thuộc thị trường Nga, CIS và Belarus với các điểm đến trọng điểm gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Phan Rang.

Điều này không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế mà còn khẳng định niềm tin của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế vào sức hút và năng lực phục vụ của Đà Nẵng. Tổng quy mô khai thác dự kiến đạt hơn 250.000 lượt khách trong mùa hè 2026, cho thấy tín hiệu phục hồi và tăng trưởng tích cực của dòng khách từ thị trường này đối với du lịch Việt Nam.

Riêng tại Đà Nẵng, Anex Tour Vietnam triển khai khai thác từ ngày 16/04/2026 đến 31/10/2026 với 12 thành phố thuộc Nga, CIS và Belarus gồm Moscow, Vladivostok, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kazan, Khabarovsk, Novokuznetsk, Blagoveshchensk, Barnaul, Minsk, Astana và Almaty. Trong giai đoạn cao điểm mùa hè, tổng lượng khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 68.160 lượt khách.

Lãnh đạo ngành Hàng không và Du lịch thành phố Đà Nẵng chào đón những hành khách trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Nga) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Lãnh đạo ngành Hàng không và Du lịch thành phố Đà Nẵng chào đón những hành khách trên chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moscow (Nga) đến sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Đáng chú ý, ngày 23/05/2026, chuyến bay đầu tiên kết nối trực tiếp Moscow – Đà Nẵng do Anex Tour Vietnam phối hợp cùng Vietjet Air khai thác sẽ hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng với 377 hành khách. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Đà Nẵng có đường bay trực tiếp từ Thủ đô Moscow, được xem là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với miền Trung Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và khu vực CIS trong thời gian tới.

Đặc biệt, việc Đà Nẵng được vinh danh là “Điểm đến nổi bật nhất” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 đã tạo ra một cú hích lớn cho ngành du lịch địa phương. Sự kiện này không chỉ nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác truyền thông và doanh nghiệp lữ hành tại Nga.

Nhìn chung, chiến dịch truyền thông quốc tế trên nền tảng Yango và các hoạt động xúc tiến thị trường khác đã mang lại hiệu quả rõ nét, khẳng định sức hấp dẫn của Đà Nẵng đối với nhóm khách nghỉ dưỡng biển cao cấp từ Nga và CIS. Với định hướng chiến lược và sự đầu tư bài bản, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

10:07, 22/05/2026

Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

09:55, 22/05/2026

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

09:05, 21/05/2026

Cảnh báo lừa đảo mùa du lịch: Từ đặt phòng đến vé máy bay “giá rẻ”

Từ khóa:

chuyến bay từ Moscow du lịch du lịch đà nẵng khách du lịch Nga Vneconomy

Đọc thêm

Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số

Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, báo chí được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế...

Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

Ninh Bình lựa chọn phát triển du lịch xanh bền vững

Từ những dòng sông len giữa núi đá vôi ở Tràng An đến các làng quê, di sản văn hóa và hệ sinh thái đặc sắc, Ninh Bình đang lựa chọn con đường phát triển du lịch xanh, đặt bảo tồn thiên nhiên và giá trị bền vững làm nền tảng cho tương lai...

Ngành khách sạn châu Á mở ra các đặc quyền trải nghiệm mới

Ngành khách sạn châu Á mở ra các đặc quyền trải nghiệm mới

Du khách ngày càng dịch chuyển theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa trong từng hành trình lưu trú. Ẩm thực, văn hóa và nghỉ dưỡng đang trở thành những động lực chính định hình lựa chọn điểm đến và hành vi tiêu dùng tại nhiều thị trường...

Rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động du lịch ngắm cực quang

Rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động du lịch ngắm cực quang

Khu vực Bắc Na Uy đang chứng kiến làn sóng du khách quốc tế đổ về ngắm cực quang ở quy mô chưa từng có. Điều này kéo theo nguồn thu đáng kể nhưng cũng mở ra kẽ hở cho các hoạt động khai thác lao động và cạnh tranh không lành mạnh...

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

TP.HCM hướng đến mô hình “Đô thị sự kiện quốc tế”

Theo ước tính của ngành du lịch, khách công vụ và khách MICE hiện chiếm khoảng 20% đến 30% tổng lượng khách quốc tế đến TP.HCM. Năm 2025, khi thành phố đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế, lượng khách MICE quốc tế đạt khoảng 1,7 đến 2,5 triệu lượt...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TOD 5.0 - phiên bản tiên tiến nhất trên thế giới: Khi nhà ga là 'trái tim' của đô thị

Bất động sản

2

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Dân sinh

3

Những ngôi nhà gạch thô ngói mộc giữa Thủ đô

Nhà

4

Huế: Đánh thức tiềm năng, hút vốn xanh vào vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Kinh tế xanh

5

Doanh nghiệp SME cần bắt đúng "tín hiệu" thị trường trong chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy