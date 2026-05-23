Đà Nẵng hấp dẫn khách du lịch Nga và CIS qua chiến dịch truyền thông số
Ngô Anh Văn
23/05/2026, 13:11
Thành phố Đà Nẵng, với bãi biển trải dài và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế, đặc biệt là từ Nga và các quốc gia CIS…
Trong bối cảnh du
lịch quốc tế đang từng bước phục hồi sau đại dịch, Đà Nẵng đã triển khai một
chiến dịch truyền thông quốc tế đầy sáng tạo trên nền tảng số Yango, nhằm tăng
cường sự hiện diện và thu hút du khách từ các thị trường này.
Chiến dịch truyền
thông quốc tế trên hệ sinh thái số Yango đánh dấu một bước tiến quan trọng
trong chiến lược xúc tiến thị trường quốc tế của Đà Nẵng. Yango, một nền tảng
công nghệ và dịch vụ số phổ biến tại Nga và các quốc gia CIS, đã trở thành cầu
nối hiệu quả giữa Đà Nẵng và du khách nói tiếng Nga.
Thông qua các dịch vụ tích
hợp như gọi xe, bản đồ, tìm kiếm địa điểm và quảng cáo số, hình ảnh của Đà Nẵng
đã được truyền tải một cách trực tiếp và sinh động đến người dùng. Kết quả là,
lượng tìm kiếm và tương tác từ thị trường Nga đã tăng đáng kể, đưa Nga vào nhóm
thị trường quốc tế có lượng truy cập cao nhất trên hệ thống thông tin du lịch
của thành phố.
Nhờ sở hữu cảnh
quan thiên nhiên với rừng núi hoang sơ và bãi biển tuyệt đẹp cùng với hiệu quả từ
công tác truyền thông, năm 2026 cho thấy sự gia tăng tần suất khai thác các
chuyến bay từ Nga, CIS và Belarus đến Đà Nẵng, đây cũng là một minh chứng cho
sức hút ngày càng lớn của thành phố.
Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết theo kế hoạch, trong mùa hè này (tính từ ngày
01/04/2026 đến 31/10/2026), Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Vietnam (Anex Tour Vietnam) sẽ
mở rộng đáng kể quy mô khai thác charter
đến Việt Nam, kết nối 20 thành phố thuộc thị trường Nga, CIS và Belarus với các
điểm đến trọng điểm gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết và Phan Rang.
Điều này
không chỉ góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế mà còn khẳng định niềm
tin của các doanh nghiệp lữ hành quốc tế vào sức hút và năng lực phục vụ của Đà
Nẵng. Tổng quy mô
khai thác dự kiến đạt hơn 250.000 lượt khách trong mùa hè 2026, cho thấy tín hiệu
phục hồi và tăng trưởng tích cực của dòng khách từ thị trường này đối với du lịch
Việt Nam.
Riêng tại Đà Nẵng, Anex Tour Vietnam triển khai khai thác từ ngày 16/04/2026
đến 31/10/2026 với 12 thành phố thuộc Nga, CIS và Belarus gồm Moscow, Vladivostok,
Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kazan, Khabarovsk, Novokuznetsk, Blagoveshchensk,
Barnaul, Minsk, Astana và Almaty. Trong giai đoạn cao điểm mùa hè, tổng lượng
khách từ các thị trường này đến Đà Nẵng dự kiến đạt khoảng 68.160 lượt khách.
Đáng chú ý, ngày
23/05/2026, chuyến bay đầu tiên kết nối trực tiếp Moscow – Đà Nẵng do Anex Tour
Vietnam phối hợp cùng Vietjet Air khai thác sẽ hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc
tế Đà Nẵng với 377 hành khách. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Đà Nẵng có đường
bay trực tiếp từ Thủ đô Moscow, được xem là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối
trở lại thị trường khách Nga với miền Trung Việt Nam, đồng thời mở ra kỳ vọng
tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và khu vực CIS trong thời
gian tới.
Đặc biệt, việc Đà
Nẵng được vinh danh là “Điểm đến nổi bật nhất” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT
Moscow 2026 đã tạo ra một cú hích lớn cho ngành du lịch địa phương. Sự kiện này
không chỉ nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn mở ra
nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác truyền thông và doanh nghiệp lữ hành tại
Nga.
Nhìn
chung, chiến dịch truyền thông quốc tế trên nền tảng Yango và các hoạt động xúc
tiến thị trường khác đã mang lại hiệu quả rõ nét, khẳng định sức hấp dẫn của Đà
Nẵng đối với nhóm khách nghỉ dưỡng biển cao cấp từ Nga và CIS. Với định hướng
chiến lược và sự đầu tư bài bản, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là
điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế.
