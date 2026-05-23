Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc hoàn trả tiền trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã...

Bộ Nội vụ vừa làm rõ một số vướng mắc của các địa phương liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Trong đó, có việc thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng, kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ việc, hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định, tiếp tục tham gia làm việc sau khi nghỉ việc theo diện tinh giản, mà không phải hoàn trả trợ cấp đã nhận.

Cụ thể: Làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp; ký hợp đồng làm việc theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP; ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP; được tuyển chọn tham gia vào dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tham gia lực lượng an ninh cơ sở.

Trường hợp nếu được bầu cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.

Về đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế, căn cứ Kết luận số 34-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg, trong đó yêu cầu kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã trước ngày 31/5/2026.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức ở cấp xã, hoặc thực hiện chế độ hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức hoặc lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trường hợp không tiếp tục bố trí, sử dụng, thì giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bố trí, sử dụng nhưng thuộc một trong các trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo định hướng như sau:

Chưa xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân có nguyện vọng nghỉ việc.

Địa phương có trách nhiệm bố trí vào các vị trí việc làm khác phù hợp, cho đến hết thời gian nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Sau đó, xem xét, giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Thời gian công tác để tính hưởng chính sách đến trước ngày 31/5/2026.

Trong thời gian được bố trí vị trí việc làm khác, mà cá nhân có nguyện vọng nghỉ việc, thì giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; thời gian công tác để tính hưởng chính sách đến trước ngày 31/5/2026.

Chưa xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị kỷ luật, hoặc bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì được giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Thời gian công tác để tính trợ cấp được tính đến trước ngày 31/5/2026.

Nếu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì không được hưởng chính sách.

Thời gian để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là tổng thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí việc làm khác.

Theo đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí việc làm khác người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thực hiện theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.