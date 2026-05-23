Bộ Nội vụ hướng dẫn hoàn trả trợ cấp tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ vừa làm rõ một
số vướng mắc của các địa phương liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Trong đó,
có việc thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách
cấp xã.
Tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đã quy định đối
tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ
chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng, kể từ
ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn về trường hợp
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã nghỉ việc, hưởng
chính sách tinh giản biên chế theo quy định, tiếp tục tham gia làm việc sau khi nghỉ việc
theo diện tinh giản, mà không
phải hoàn trả trợ cấp đã
nhận.
Cụ thể: Làm việc
tại đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 hưởng lương từ nguồn thu của đơn
vị sự nghiệp; ký hợp đồng làm việc theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP; ký hợp
đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP; được tuyển chọn tham gia vào dân quân thường
trực tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; tham gia lực lượng an ninh cơ sở.
Trường hợp nếu được bầu
cử làm Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thì
phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.
Về đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế, căn cứ
Kết luận số 34-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg,
trong đó yêu cầu kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách
tại cấp xã trước ngày 31/5/2026.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì lựa chọn, tiếp nhận vào làm công chức,
viên chức ở cấp xã, hoặc
thực hiện chế độ hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức hoặc
lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Trường
hợp không tiếp tục bố trí,
sử dụng, thì
giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục bố trí, sử dụng nhưng thuộc một trong
các trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số
154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị
Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo định hướng như
sau:
Chưa
xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng
tuổi, trừ trường hợp cá nhân có nguyện vọng nghỉ việc.
Địa phương có trách nhiệm bố trí vào các vị trí
việc làm khác phù hợp, cho đến hết thời gian nuôi con dưới 36 tháng
tuổi. Sau đó, xem
xét, giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số
154/2025/NĐ-CP. Thời gian công tác để tính hưởng chính sách đến trước ngày
31/5/2026.
Trong thời gian được bố trí vị trí việc làm
khác, mà cá
nhân có nguyện vọng nghỉ việc, thì giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách
quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; thời gian công tác để tính hưởng
chính sách đến trước ngày 31/5/2026.
Chưa
xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị
thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.
Sau khi
có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị kỷ luật, hoặc
bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì
được giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP. Thời gian
công tác để tính trợ cấp được tính đến trước ngày 31/5/2026.
Nếu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì không được hưởng chính sách.
Thời gian để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên
chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là tổng thời gian công
tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí việc làm khác.
Theo đó, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí việc làm
khác người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thực hiện theo Nghị định
số 154/2025/NĐ-CP.