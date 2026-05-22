TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi

TP. Hồ Chí Minh dự kiến có gần 143.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với gần 250 điểm thi, là địa phương có quy mô lớn nhất cả nước. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế...

Chiều 21/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Thành phố đang đối mặt với kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đòi hỏi trách nhiệm cao của chính quyền xã, phường và đặc khu trong phối hợp, hỗ trợ tổ chức.

HỌC SINH ƯU TIÊN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ THIÊN VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố diễn ra trong bối cảnh tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 12, đồng thời có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi được phân bổ hợp lý trên toàn địa bàn.

Đáng chú ý, cơ cấu đăng ký môn thi cho thấy, học sinh TP.Hồ Chí Minh có xu hướng lựa chọn các môn thuộc nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ. Nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng 113.328 lượt đăng ký, trong đó Vật lí chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), Hóa học chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và Sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).

Môn Ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (45,82%), cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ. Theo đánh giá của ngành Giáo dục Thành phố, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh xu hướng định hướng nghề nghiệp thiên về kỹ thuật, công nghệ và hội nhập quốc tế của học sinh TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến bố trí 248 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng cộng 5.955 phòng thi được phân bổ hợp lý trên toàn địa bàn Thành phố. Tại mỗi điểm thi đều được chuẩn bị các phòng thi dự phòng nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Để phục vụ kỳ thi, TP. Hồ Chí Minh dự kiến huy động lực lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng liên quan tham gia tổ chức. Cụ thể, có 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865 giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ tại các điểm thi và 744 cán bộ Công an trực đảm bảo an ninh, trật tự.

Ngoài ra, Thành phố còn huy động 112 người tham gia Ban in sao đề thi và 425 người thuộc Ban vận chuyển, bàn giao đề thi nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật ở các khâu trọng yếu của kỳ thi.

ĐẢM BẢO AN TOÀN, NGHIÊM TÚC TRONG KỲ THI

UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp Thành phố, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, y tế, giao thông, điện lực và xử lý tình huống khẩn cấp, cùng với tập huấn coi thi, tăng cường bảo mật đề thi và bố trí lực lượng y tế trực tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT TP. Hồ Chí Minh nhận định thuận lợi lớn nhất là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND Thành phố cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành. Hệ thống cơ sở vật chất, camera giám sát, hạ tầng công nghệ thông tin và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi.

Các điểm thi được rà soát theo quy chế mới: tối đa 24 thí sinh/phòng, khoảng cách 1,2 m; khu vực gửi đồ cách phòng thi 25 m; camera giám sát 24/24 tại nơi bảo quản đề và bài thi. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị phương án vận chuyển đề thi ra Côn Đảo bằng đường hàng không và phương án dự phòng khi thời tiết xấu.

Tuy nhiên, với quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh đối mặt nhiều áp lực trong tổ chức, khi thí sinh phân bố rộng, thời tiết mùa mưa có thể ảnh hưởng đi lại; nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo khiến yêu cầu về an ninh mạng, bảo mật đề thi và giám sát kỳ thi trở nên phức tạp hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi tăng cường phối hợp, điều hành giữa các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường và ngành giáo dục địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng cho rằng mô hình tổ chức kỳ thi của Thành phố được triển khai bài bản, có thể là kinh nghiệm cho nhiều địa phương. Đồng thời, việc học sinh đăng ký nhiều môn khoa học tự nhiên là tín hiệu tích cực trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ của ngành giáo dục Thành phố.

Đoàn công tác lưu ý Thành phố tiếp tục rà soát, bảo đảm chính xác dữ liệu thí sinh, đặc biệt là thông tin ưu tiên khu vực để bảo đảm quyền lợi thí sinh. Với khoảng 8.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi, cần có giải pháp hỗ trợ thuận lợi cho nhóm này.

Trong bối cảnh quy mô kỳ thi năm 2026 tăng mạnh, ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tổ chức kỳ thi, nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, cần chủ động ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi, tăng cường kiểm tra trước và trong kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc.