TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi
Thi Nguyễn
22/05/2026, 10:23
TP. Hồ Chí Minh dự kiến có gần 143.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với gần 250 điểm thi, là địa phương có quy mô lớn nhất cả nước. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế...
Chiều 21/5, Đoàn công tác
của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng
Ban Chỉ đạo Kỳ thi quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ
Chí Minh về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa
bàn Thành phố.
Theo Phó Chủ tịch UBND
TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền
hai cấp, Thành phố đang đối mặt với kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay,
đòi hỏi trách nhiệm cao của chính quyền xã, phường và đặc khu trong phối hợp, hỗ
trợ tổ chức.
HỌC SINH ƯU TIÊN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ THIÊN VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Báo cáo với Đoàn công
tác, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố diễn ra trong bối cảnh
tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 12, đồng
thời có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh
có tổng cộng 142.899 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 134.771 học sinh lớp 12 và
8.128 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 248 điểm thi với 5.955 phòng thi được
phân bổ hợp lý trên toàn địa bàn.
Đáng chú ý, cơ cấu đăng
ký môn thi cho thấy, học sinh TP.Hồ Chí Minh có xu hướng lựa chọn các môn thuộc
nhóm Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ. Nhóm Khoa học tự nhiên dẫn đầu với tổng
113.328 lượt đăng ký, trong đó Vật lí chiếm 44,90% (64.162 thí sinh), Hóa học
chiếm 26,68% (38.120 thí sinh) và Sinh học chiếm 7,73% (11.046 thí sinh).
Môn Ngoại ngữ ghi nhận
65.475 thí sinh đăng ký (45,82%), cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét
riêng lẻ. Theo đánh giá của ngành Giáo dục Thành phố, đây là tín hiệu tích cực,
phản ánh xu hướng định hướng nghề nghiệp thiên về kỹ thuật, công nghệ và hội nhập
quốc tế của học sinh TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến bố
trí 248 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng cộng 5.955 phòng thi được
phân bổ hợp lý trên toàn địa bàn Thành phố. Tại mỗi điểm thi đều được chuẩn bị
các phòng thi dự phòng nhằm chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ
thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.
Để phục vụ kỳ thi, TP. Hồ
Chí Minh dự kiến huy động lực lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và các lực
lượng liên quan tham gia tổ chức. Cụ thể, có 1.240 lãnh đạo điểm thi, 17.865
giám thị coi thi, 2.976 nhân viên phục vụ tại các điểm thi và 744 cán bộ Công
an trực đảm bảo an ninh, trật tự.
Ngoài ra, Thành phố còn
huy động 112 người tham gia Ban in sao đề thi và 425 người thuộc Ban vận chuyển,
bàn giao đề thi nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật ở các khâu trọng yếu của
kỳ thi.
ĐẢM BẢO AN TOÀN, NGHIÊM TÚC TRONG KỲ THI
UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp Thành phố, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, y tế, giao thông, điện lực và xử lý tình huống khẩn cấp, cùng với tập huấn coi thi, tăng cường bảo mật đề thi và bố trí lực lượng y tế trực tại các điểm thi nhằm bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT TP. Hồ Chí Minh nhận định thuận lợi lớn nhất là sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND Thành phố cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành. Hệ thống cơ sở vật chất, camera giám sát, hạ tầng công nghệ thông tin và đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi.
Các điểm thi được rà soát theo quy chế mới: tối đa 24 thí sinh/phòng, khoảng cách 1,2 m; khu vực gửi đồ cách phòng thi 25 m; camera giám sát 24/24 tại nơi bảo quản đề và bài thi. Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị phương án vận chuyển đề thi ra Côn Đảo bằng đường hàng không và phương án dự phòng khi thời tiết xấu.
Tuy nhiên, với quy mô thí
sinh lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh đối mặt nhiều áp lực trong tổ chức, khi
thí sinh phân bố rộng, thời tiết mùa mưa có thể ảnh hưởng đi lại; nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo khiến yêu cầu
về an ninh mạng, bảo mật đề thi và giám sát kỳ thi trở nên phức tạp hơn.
Phát biểu tại buổi làm việc,
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, năm
2026 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức trong bối cảnh mô hình
chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi tăng cường phối hợp, điều hành giữa các
cấp, đặc biệt là cấp xã, phường và ngành giáo dục địa phương.
Đánh giá cao công tác chuẩn
bị của TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng cho rằng mô hình tổ chức kỳ thi của Thành phố
được triển khai bài bản, có thể là kinh nghiệm cho nhiều địa phương. Đồng thời,
việc học sinh đăng ký nhiều môn khoa học tự nhiên là tín hiệu tích cực trong định
hướng phát triển khoa học, công nghệ của ngành giáo dục Thành phố.
Đoàn công tác lưu ý Thành phố tiếp
tục rà soát, bảo đảm chính xác dữ liệu thí sinh, đặc biệt là thông tin ưu tiên
khu vực để bảo đảm quyền lợi thí sinh. Với khoảng 8.000 thí sinh tự do đăng ký
dự thi, cần có giải pháp hỗ trợ thuận lợi cho nhóm này.
Trong bối cảnh quy mô kỳ
thi năm 2026 tăng mạnh, ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công
an trong tổ chức kỳ thi, nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời các tình huống phát
sinh. Đồng thời, cần chủ động ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi, tăng cường kiểm
tra trước và trong kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc.
Áp dụng cơ chế "luồng xanh", hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế
Bộ Y tế sẽ áp dụng cơ chế "luồng xanh" trong cấp số đăng ký lưu hành thuốc và trang thiết bị y tế đối với sản phẩm của doanh nghiệp tiên phong của ngành y tế...
Kinh tế vỉa hè Hà Nội: Cần một cơ chế công bằng, nhân văn và an toàn xã hội
TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân
Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh hiện có quy mô mạng lưới trường lớp lớn nhất cả nước với 3.438 trường học, hơn 2,52 triệu học sinh. Tuy nhiên, tỷ lệ phòng học hiện mới đạt 277 phòng/10.000 dân trong độ tuổi đi học, thấp hơn mục tiêu đề ra...
TP.Hồ Chí Minh: Phê duyệt kế hoạch bảo đảm 300 phòng học trên 10.000 dân
FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên
Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...
Lao động thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn khi học nghề
Từ năm 2026, người lao động tham gia học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ thêm tiền ăn trưa 50.000 đồng/ngày, theo quy định của Luật Việc làm 2025. Khoản hỗ trợ tiền ăn trưa tuy không nhiều nhưng giúp giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để người lao động yên tâm học tập...
FTU Quảng Ninh: Tăng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên
Hoạt động kết nối giữa các nhà trường và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Đặc biệt, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế trước khi bước chân vào thị trường lao động...
