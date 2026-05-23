Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số
Nguyễn Thuấn
23/05/2026, 13:11
Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, báo chí được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế...
Chiều ngày 22/5, tại Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy
phát triển kinh tế du lịch Việt Nam".
Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, trong thời đại số, báo chí không chỉ là
kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn
dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.
Theo Thứ trưởng, đối với ngành du lịch, báo chí chính là “cầu
nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa
hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.
Những năm gần đây, các cơ quan báo chí đã đồng hành tích cực
với ngành du lịch thông qua việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt
Nam; truyền thông chính sách phát triển du lịch; lan tỏa các mô hình du lịch
xanh, du lịch cộng đồng, du lịch di sản; thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến,
quảng bá và kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để cơ quan quản lý hoàn
thiện chính sách.
Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí,
địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để
cùng xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu bản sắc và
có sức cạnh tranh quốc tế.
Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Trị Hoàng Xuân Tân cho biết, địa phương đang tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và 2027, Quảng Trị sẽ
triển khai nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật nhằm
thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình với
chuỗi hoạt động quy mô nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng
liệt sĩ và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị đến bạn bè quốc tế.
Đặc biệt, Quảng Trị cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027 với chuỗi hoạt động xúc tiến,
quảng bá quy mô lớn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, công tác truyền
thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh địa phương,
nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch, thu hút du khách và tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.
Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra các phiên tham luận
chuyên đề, tọa đàm đối thoại chính sách và thị trường với nhiều ý kiến trao đổi
có tính thực tiễn cao của các chuyên gia, nhà quản lý, cơ quan báo chí và doanh
nghiệp về vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch trong kỷ nguyên
số.
Chương trình cũng giới thiệu các gian trưng bày, quảng bá sản
phẩm du lịch địa phương, các mô hình truyền thông du lịch hiệu quả; đồng thời
tăng cường kết nối hợp tác giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch.
