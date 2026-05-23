Phát huy sức mạnh báo chí để thúc đẩy kinh tế du lịch trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh ngành du lịch bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, báo chí được xác định là “cầu nối mềm” quan trọng giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế...

Chiều ngày 22/5, tại Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch Việt Nam".

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, trong thời đại số, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo Thứ trưởng, đối với ngành du lịch, báo chí chính là “cầu nối mềm” giữa điểm đến với du khách; giữa giá trị văn hóa với thị trường; giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế.

Những năm gần đây, các cơ quan báo chí đã đồng hành tích cực với ngành du lịch thông qua việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; truyền thông chính sách phát triển du lịch; lan tỏa các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch di sản; thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá và kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Minh Đăng

Thứ trưởng Hồ An Phong bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam chuyên nghiệp, hấp dẫn, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết, địa phương đang tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong năm 2026 và 2027, Quảng Trị sẽ triển khai nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình với chuỗi hoạt động quy mô nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ và quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, Quảng Trị cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2027 với chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá quy mô lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch, thu hút du khách và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Minh Đăng

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra các phiên tham luận chuyên đề, tọa đàm đối thoại chính sách và thị trường với nhiều ý kiến trao đổi có tính thực tiễn cao của các chuyên gia, nhà quản lý, cơ quan báo chí và doanh nghiệp về vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch trong kỷ nguyên số.

Chương trình cũng giới thiệu các gian trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch địa phương, các mô hình truyền thông du lịch hiệu quả; đồng thời tăng cường kết nối hợp tác giữa cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch.