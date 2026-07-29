Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không đánh đổi ổn định vĩ mô để lấy tăng trưởng nóng

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng để lấy tăng trưởng nóng; IMF cam kết đồng hành, hỗ trợ phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đại diện của IMF - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chiều 28/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp ông Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện Văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Campuchia, Lào và Việt Nam; ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện kế nhiệm của IMF tại Việt Nam và Lào từ ngày 23/8/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn ông Jochen Schmittmann về những đóng góp trong nhiệm kỳ, đặc biệt trong duy trì đối thoại chính sách, kết nối các chương trình đào tạo, xây dựng và tăng cường năng lực; đồng thời chúc mừng ông Schmittmann nhận nhiệm vụ mới và ông Fazurin Jamaludin được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam và Lào.

Thủ tướng cho biết, đối với Việt Nam, IMF là đối tác tư vấn chính sách chiến lược, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thủ tướng cho biết Trung ương đã thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, đòi hỏi những cải cách sâu rộng, quy mô lớn và mang tính cơ cấu, tạo nền tảng phát triển dài hạn, hướng tới hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và các định hướng điều hành chính sách, Thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ là thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng và tăng cường kỷ luật ngân sách.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường vốn để từng bước giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng.

“Việt Nam tuyệt đối không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng để lấy tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thiếu tính bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đại diện của IMF - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đề cập Kỳ họp sắp tới của Quốc hội, Thủ tướng cho biết hàng loạt dự án luật sẽ được xem xét, thông qua nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Việc hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao tính an toàn, sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh; củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế đối với triển vọng phát triển ổn định, bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá IMF là đối tác tư vấn chính sách chiến lược, người bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Chính phủ ghi nhận các báo cáo đánh giá, khuyến nghị của IMF và coi đây là nguồn thông tin tham vấn quan trọng trong quá trình hoạch định, thực thi chính sách.

Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của ông Fazurin Jamaludin, Văn phòng IMF tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả; duy trì đối thoại chính sách thường xuyên và đưa ra các nội dung tham vấn thiết thực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của Việt Nam.

Ông Jochen Schmittmann đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IMF, cho rằng kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, ứng phó hiệu quả trước các cú sốc bên ngoài và triển khai nhiều cải cách quan trọng đối với phát triển dài hạn.

Theo ông Jochen Schmittmann, không nhiều quốc gia có thể tiến hành những cải cách với quy mô và tốc độ như Việt Nam thời gian qua.

Trưởng đại diện IMF cũng đánh giá cao các định hướng đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho rằng Việt Nam vẫn còn dư địa thúc đẩy tăng trưởng thông qua phối hợp hài hòa chính sách tài khóa, tiền tệ và các giải pháp khác.

Sự phối hợp này vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. IMF hoàn toàn ủng hộ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam và sẽ tiếp tục chia sẻ các đánh giá, khuyến nghị về triển vọng kinh tế, chính sách tài chính, tiền tệ và ngân hàng.

Ông Fazurin Jamaludin nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng và bày tỏ ấn tượng trước khát vọng tăng trưởng hai con số.

Trưởng đại diện kế nhiệm của IMF mong muốn tiếp nối những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa IMF và Việt Nam; khẳng định IMF sẵn sàng đồng hành, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.