Lực cầu bắt đáy tham gia, VN-Index sẽ tiếp đà hồi phục hướng lên thử thách cản 1700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/07/2026

Theo SHS, áp lực bán đã giảm trong phiên hôm nay hỗ trợ cho thị trường phục hồi sau giai đoạn giảm giá rất mạnh.

Kết phiên 28,7, VN-Index tăng 11,61 điểm, tương đương 0,70% lên mốc 1680,62 điểm. Cùng chiều, HNX-Index tăng 0,10 điểm, tương đương 0,04% lên mốc 269,45 điểm.

Lực cầu bắt đáy tham gia tốt, chỉ số VN-Index sẽ tiếp đà hồi phục hướng lên thử thách cản 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index ghi nhận phiên bật tăng tích cực đi kèm thanh khoản cải thiện, gần như phủ nhận hoàn toàn đà giảm trước đó nhờ lực cầu bắt đáy tham gia tốt quanh vùng 1650 điểm. Dự kiến trong những phiên tới, chỉ số sẽ tiếp đà hồi phục hướng lên thử thách cản 1700 điểm, sau đó dao động tích lũy trong biên độ 1670 - 1700 điểm để xác nhận vùng đáy ngắn hạn.

Với các tín hiệu đảo chiều bước đầu, nhà đầu tư có thể tạm ngừng các hành động bán hạ tỷ trọng và tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại. Các nhịp rung lắc trong quá trình tích lũy tạo đáy có thể được tận dụng để giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp (20 - 30% sức mua), ưu tiên các nhóm cổ phiếu đã tạo đáy trước thị trường hoặc duy trì được nền giá vững chắc.

Tuy nhiên, do thị trường vẫn cần thêm tín hiệu để xác nhận thoát khỏi xu hướng giảm hoàn toàn, việc sử dụng đòn bẩy lúc này vẫn chưa được khuyến nghị. Hoạt động mua đuổi trong các nhịp tăng hưng phấn sát vùng kháng cự 1700 - 1720 điểm cũng nên được hạn chế nhằm quản trị rủi ro”.

Động lực thị trường còn yếu, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước bẫy tăng giá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm về ngưỡng 1,650 điểm trước khi bật tăng trở lại và đóng cửa tại mốc 1680,62 điểm, tăng gần 12 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản, Dịch vụ tài chính, Bán lẻ tăng trên 2%. Ở chiều ngược lại, ngành Truyền thông giảm mạnh hơn 3%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCOM. Động lực thị trường còn yếu, nhà đầu tư nên cẩn trọng trước bẫy tăng giá (bull trap)”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index sẽ cải thiện hơn nếu vượt lên vùng kháng cự quanh 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau giai đoạn 04 tuần liên tiếp VN-Index giảm mạnh từ vùng giá 1900 điểm về vùng giá 1650 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 12/2025 và 04/2026. VN-Index đang nỗ lực cân bằng và kỳ vọng tạo vùng đáy ngắn hạn để chuyển sang giai đoạn phục hồi. Xu hướng ngắn hạn VN-Index sẽ cải thiện hơn nếu vượt lên vùng kháng cự quanh 1700 điểm. Thị trường sẽ có tính chất luân phiên phục hồi sau giai đoạn bán mạnh với lực cầu vùng giá thấp sẽ tiếp tục cải thiện.

Trong báo cáo trước chúng tôi đã nhận định áp lực bán mạnh, giải chấp ngắn hạn có thể dần cạn kiệt. Kỳ vọng nhiều doanh nghiệp chất lượng tốt, kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng sẽ dần cải thiện xu hướng. Áp lực bán đã giảm trong phiên hôm nay hỗ trợ cho thị trường phục hồi sau giai đoạn giảm giá rất mạnh. Nhìn về trung dài hạn, về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế, cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Đây có thể là vùng đáy của chu kỳ đầu tư 06-12 tháng đến. Nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng có mức P/E hiện tại khoảng 4-8, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể xem xét, đánh giá triển vọng của các doanh nghiệp chất lượng để có thể có các cơ hội đầu tư giá trị trong giai đoạn đến.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể tích lũy trong vùng 1650-1700 điểm trong các phiên kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 11,6 điểm (+0,7%), đóng cửa ở mức 1680,6 điểm. Chỉ số quay về vùng 1650 điểm khi có những áp lực giải chấp vào đầu phiên. Điều này thu hút lực cầu ở nhiều nhóm ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, BĐS,...giúp VN-Index tăng điểm trở lại và duy trì trạng thái này đến cuối phiên.

Diễn biến của chỉ số phù hợp với nhận định trong báo cáo ngày 27/7. Chỉ số kiểm định lại vùng 1650 – 1660 điểm và tăng điểm kèm theo thanh khoản gia tăng cho thấy vùng giá này đang được hỗ trợ bởi lực cầu bên mua. Ngoài ra, khối ngoại đã mua ròng khoảng 1.000 tỷ VND trong phiên hôm nay, nếu loại trừ lượng bán ròng VHM. Điều này là một yếu tố hỗ trợ cho chỉ số trong các phiên tiếp theo. Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể tích lũy trong vùng 1650-1700 điểm trong các phiên kế tiếp. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội giải ngân các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng tích cực trong 12 tháng tới và đang có mặt bằng định giá hấp dẫn”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1710 điểm hoặc xa hơn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index ghi nhận lực cầu tham gia tích cực hơn và không còn diễn biến bán tháo như trước. Đồng thời, chỉ báo động lượng cũng đang cho tín hiệu đi lên từ vùng quá bán. Chỉ số đang được hỗ trợ tại khu vực 1640-1655 điểm mà chúng tôi đề cập gần đây cùng với tâm lý thị trường đang ở vùng rất thấp cho thấy xác suất hình thành vùng đáy ngắn hạn khá cao. Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục lên vùng 1710 điểm hoặc xa hơn là khu vực 1730 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng hiện tại. Đồng thời, thị trường cũng đang mở ra cơ hội trading lướt sóng ngắn hạn ở nhiều cổ phiếu sau giai đoạn chiết khấu mạnh vừa qua”.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index có khả năng sẽ tiến lên kiểm tra vùng kháng cự quanh mốc 1690

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến White Marubozu và quay về vùng 1680 nhờ nỗ lực của lực cầu bắt đáy.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đều chưa cho tín hiệu hình thành đáy rõ ràng. Song song với đó, các đường -DI và ADX vẫn neo ở vùng cao cho thấy rủi ro xảy ra rung lắc ở khu vực 1660-1690 vẫn cao trong ngắn hạn khi chỉ số kiểm tra cung- cầu ở vùng điểm số này.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đang vận động bám sát đường MA20, chỉ báo CMF hướng lên thể hiện động lực của dòng tiền mua chủ động. Với diễn biến hiện tại, VN-Index có khả năng sẽ tiến lên kiểm tra vùng kháng cự quanh mốc 1690 (tương đương đường Tenkan) vào phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận phục hồi sau khi giảm về vùng 1650 ngay đầu phiên sáng cho thấy sự quay lại của lực cầu bắt đáy. Dòng tiền thể hiện diễn biến phân hóa khi tập trung vào một số cổ phiếu/nhóm ngành nhất định vốn đã giảm mạnh trước đó. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang thu hút sự quan tâm lớn của dòng tiền và có tín hiệu bật tăng từ vùng đáy/nền giá cứng và giải ngân thăm dò cho mục tiêu lướt sóng T+ tại những nhịp rung lắc của thị trường ở các phiên tới.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi đối với những mã đã tăng mạnh để tránh rủi ro điều chỉnh khi gặp kháng cự. Một số nhóm đáng lưu ý: Chứng khoán, Bán lẻ, Bất động sản”.

Chỉ số VN-Index có khả năng duy trì quán tính hồi phục hiện tại và tiếp cận vùng 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index hồi phục cả về điểm số lẫn thanh khoản, cho thấy lực mua quanh vùng 1650 điểm đã cải thiện rõ hơn. Theo đó, chỉ số có khả năng duy trì quán tính hồi phục hiện tại và tiếp cận vùng 1700 điểm. Hỗ trợ gần hiện nằm tại khu vực 1650 điểm”.

Chỉ số đang từng bước cân bằng, tích lũy với mục tiêu hướng lên vùng 1700 – 1720

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Vùng 1650 – 1660 tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ chỉ số VN-Index, với phiên đảo chiều tăng điểm đi kèm thanh khoản vượt ngưỡng bình quân 20 phiên. Vận động ngắn hạn của chỉ số đang từng bước củng cố trạng thái tái cân bằng và tích lũy, với mục tiêu hướng lên vùng 1700 – 1720”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.