Sau 20 ngày thay đổi chính sách, PNJ ghi nhận giá trị hàng mua lại cao gấp 3,7 lần doanh thu

Thông cáo của PNJ cũng cho biết công ty đã rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ đó điều chỉnh quy trình thu đổi kể từ ngày 21/7/2026, đồng thời tăng cường khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục thay vì rút tiền mặt.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa có thư gửi cổ đông và nhà đầu tư, đề ngày 28/7/2026 do Tổng giám đốc Phan Quốc Công ký.

Theo thông báo của PNJ cho biết, từ ngày 1/7 đến 20/7/2026, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.588 tỷ đồng và giá trị hàng mua lại 5.900 tỷ đồng - cao gần 3,7 lần doanh thu.

Thông cáo của PNJ cũng cho biết công ty đã rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ đó điều chỉnh quy trình thu đổi kể từ ngày 21/7/2026, đồng thời tăng cường khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục thay vì rút tiền mặt.

Kết quả sau 7 ngày triển khai chính sách mới từ ngày 21/7-27/7, PNJ ghi nhận: Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, giá trị hàng mua lại giảm mạnh còn 1.162 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm thay vì rút tiền đạt tới 95%. Dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này cũng được ghi nhận cải thiện so với đầu tháng 7.

Đặc biệt, PNJ đánh giá khách hàng vẫn duy trì nhu cầu mua sắm nữ trang và gắn kết với thương hiệu, nhưng nhấn mạnh đây mới là kết quả ngắn hạn, cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá tính bền vững của xu hướng.

Trước đó, VCSC điều chỉnh giảm 48% giá mục tiêu đối với PNJ xuống mức 46.500 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "phù hợp thị trường".

Theo VCSC, giá mục tiêu thấp hơn của VCSC phản ánh gồm: (1) mức giảm 22% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026-31 (giảm 12%/30% trong các năm 2026/27 và giảm trung bình 23% trong giai đoạn 2028-31); (2) giả định tốc độ tăng trưởng tới hạn thấp hơn ở mức 3% (từ mức 5%) nhằm phản ánh đà tăng trưởng dài hạn ở tốc độ vừa phải hơn; và (3) mức chiết khấu rủi ro sự cố 10% đối với giá trị hợp lý theo phương pháp CKDT của VCSC, phản ánh tầm nhìn hiện tại của VCSC về triển vọng lợi nhuận còn hạn chế tại thời điểm công bố báo cáo cập nhật này.

Đáng chú ý, sau cuộc điều tra buôn lậu kim cương liên quan đến cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Kiểm định PNJ (P-Lab), VCSC điều chỉnh giảm 6% tổng dự báo doanh thu bán lẻ giai đoạn 2026-31 (giảm 10%/13% trong các năm 2026/27 và giảm trung bình 5% trong giai đoạn 2028-31), phản ánh tâm lý thận trọng hơn của người tiêu dùng đối với trang sức kim cương và kim cương rời.

Ngoài ra, VCSC cũng hạ giả định biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ, đồng thời nâng giả định chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu bán lẻ (do chi phí marketing cao hơn nhằm khôi phục niềm tin của khách hàng) và giả định chi phí tài chính (do giả định nợ vay cao hơn).

Đối với năm 2026, VCSC dự báo doanh thu bán lẻ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi kết quả sơ bộ tích cực trong nửa đầu năm 2026 (6T 2026), một phần bị ảnh hưởng bởi kết quả kém tích cực hơn trong nửa cuối năm 2026 sau sự cố.

Đối với năm 2027, VCSC dự phóng doanh thu bán lẻ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ thấp hơn và chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ cao hơn.

Cũng theo VCSC, PNJ hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt 12 tháng là 7,1 lần, tương ứng mức chiết khấu 52% so với mức trung bình 5 năm là 14,9 lần. VCSC cho rằng mức chiết khấu định giá này là hợp lý, xét đến dự báo CAGR lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2025-30 thấp hơn ở mức 8% (so với 13% trước đây) và tầm nhìn của VCSC về triển vọng lợi nhuận của công ty còn hạn chế ở thời điểm hiện tại.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu PNJ là niềm tin người tiêu dùng phục hồi nhanh hơn dự kiến. tuy nhiên rủi ro đi kèm là tâm lý người tiêu dùng suy yếu kéo dài hơn; hoạt động mua lại tăng cao hơn dự kiến.