Đề xuất 7 nhóm chính sách định hướng sửa đổi Luật Đất đai
ĐĐỗ Như
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Các nhóm chính sách tập trung vào nội dung đổi mới công tác quy hoạch; hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư...
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, chiều 28/7, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
7 NHÓM CHÍNH SÁCH ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024
Trình bày những định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai
năm 2024, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết Chính
phủ đã thông qua 7 nhóm chính sách.
Thứ nhất là đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
theo hướng tích hợp, số hóa, đơn giản hóa hệ thống quy hoạch phù hợp tổ chức
chính quyền địa phương 2 cấp. Nâng cao chất lượng quy hoạch, kiểm soát chặt việc
điều chỉnh quy hoạch và ưu tiên quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nhà ở xã hội, giáo
dục, y tế và các động lực tăng trưởng mới.
Thứ hai, hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển
mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch. Quy định rõ các trường hợp
đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Hoàn thiện cơ chế
khai thác quỹ đất cơ quan, trụ sở dôi dư và ưu tiên đất cho giáo dục, y tế, nhà
ở cho thuê, nhà ở xã hội và các lĩnh vực ưu tiên phát triển.
Thứ ba, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư theo hướng hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Rút
ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Bổ sung cơ chế linh hoạt đối với dự án trọng
điểm, cấp bách và trường hợp có sự đồng thuận cao của người dân.
Chuyển mạnh từ
tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người
dân khi Nhà nước thu hồi đất”. Bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, điều
kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Thứ tư, đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng
chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển về đất
đai. Giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu đầy đủ, công khai, minh bạch;
điều tiết địa tô chênh lệch, điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất đai,
phòng, chống đầu cơ, thao túng giá, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ năm, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người
sử dụng đất, chế độ sử dụng đất theo hướng khơi thông nguồn lực tài nguyên
thông qua mở rộng cơ chế sử dụng đất đai, khai thác không gian đa chiều,
không gian trên cao và lấn biển, thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai. Phát triển
thị trường quyền sử dụng đất và bổ sung cơ chế đối với một số loại đất, mô hình
phát triển mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phân
cấp, phân quyền trong quản lý đất đai. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc
gia; xử lý các tồn tại lịch sử trong cấp Giấy chứng nhận. Đơn giản hóa trình tự,
thủ tục hành chính phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với
nâng cao trách nhiệm của địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát của Trung
ương.
Thứ bảy, đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm,
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Khắc phục bằng được tình trạng không
sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái; các tồn tại lịch sử trong quản
lý, sử dụng đất. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản lý nhà nước về đất đai.
LÀM RÕ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT
Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan
Văn Mãi nêu rõ Ủy ban tán thành với sự cần thiết, cấp bách sửa đổi Luật Đất đai
năm 2024.
Đối với chính sách 3, Ủy ban đề nghị báo cáo làm rõ về sự cần
thiết, căn cứ đề xuất các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội
vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với các dự án đầu tư kinh doanh mới được bổ
sung. Tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng quy định rõ ràng về tiêu chí dự
án thuộc phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để phát triển kinh
tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các trường hợp
cho phép thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư và thu hồi đất trước khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, bảo đảm thật sự
cần thiết, cấp bách, vì lợi ích chung. Bởi lẽ chính sách này có tác động lớn đến
quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, dư
luận xã hội.
Nghiên cứu bổ sung một số yêu cầu đối với trường hợp này
như: phải phê duyệt phương án sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; có
phương án tạm cư; có cam kết về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi
thu hồi đất…
Đối với chính sách 4, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp
tục rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ nghị quyết Trung ương về việc Nhà nước
điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng căn cứ vào mục
tiêu phát triển của từng thời kỳ; bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
chi phí đầu vào thấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh
của nền kinh tế.
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá
đất cho sản xuất, kinh doanh bảo đảm hợp lý; tách bạch xác định giá đất (công cụ
kinh tế để quản lý và điều tiết nguồn lực đất đai) với cơ chế bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư (chính sách bảo đảm an sinh và quyền lợi của người dân khi thu hồi
đất)...
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên
nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các định hướng lớn về
chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và sự cần thiết, cấp bách phải sửa đổi
toàn diện Luật này, tạo lập nền tảng thể chế đồng bộ để giải phóng nguồn lực,
thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho mô hình phát triển mới của đất nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét
cho ý kiến đối với định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 tại Kỳ họp
không thường lệ thứ Nhất vào đầu tháng 8/2026.
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