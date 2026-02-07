Tổng Bí thư Tô Lâm đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia – Lào

Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 6/2, tại trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào. Tham dự cuộc gặp có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt 3 Đảng tại Cuộc gặp. Ảnh: TTXVN.

Trong không khí hữu nghị, lãnh đạo ba Đảng khẳng định cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng, trong khi CPP đang triển khai hiệu quả Cương lĩnh chính trị giai đoạn 2023–2028. Đây là nền tảng quan trọng để ba Đảng tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị và thống nhất các định hướng lớn cho hợp tác trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về tình hình Việt Nam và những kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và thành công của Đại hội XIV; tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp. Ảnh: TTXVN.

Nhìn lại một năm qua, ba Nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá hợp tác ba nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Quan hệ chính trị – đối ngoại giữ vai trò định hướng; hợp tác quốc phòng – an ninh được triển khai thực chất; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có chuyển biến tích cực với tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02%, Campuchia ước 6,3%, Lào ước 4,2%. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và tuyên truyền về quan hệ hữu nghị tiếp tục được tăng cường.

Trước bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, ba bên thống nhất tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn và phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Ba Nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên các cơ chế gặp gỡ giữa người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội và các bộ, ngành; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, quản lý và bảo vệ biên giới; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Về kinh tế, ba bên thống nhất làm sâu sắc liên kết theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững; tăng cường kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng; tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư, nhất là tại khu vực biên giới; khuyến khích doanh nghiệp ba nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và du lịch.

Ba Đảng cũng khẳng định tiếp tục tăng cường gắn kết giáo dục – đào tạo, coi đây là cầu nối bền chặt giữa các thế hệ; mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững của mỗi nước.

Kết thúc cuộc gặp, ba Nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ giữa ba Đảng, ba Nhà nước và nhân dân ba nước có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; thống nhất tổ chức Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng lần thứ 5 vào năm 2027 tại Lào.