Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Campuchia

Dũng Hiếu

07/02/2026, 09:21

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm Campuchia và đồng chủ trì các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, cũng như các cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.

Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Campuchia đạt được thời gian qua, thể hiện tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có vai trò của Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin – người bạn lâu năm, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin - Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin - Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra tầm nhìn chiến lược mới cho phát triển đất nước.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin khẳng định các cuộc gặp cấp cao lần này mang lại kết quả thiết thực cho mỗi nước và cho quan hệ song phương; đồng thời thể hiện sinh động chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Chủ tịch danh dự CPP chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư tại Đại hội XIV; nhấn mạnh nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Campuchia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết, qua đó bồi đắp niềm tin và trách nhiệm gìn giữ quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia.

Báo cáo tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư ngay sau Đại hội XIV là sự kiện đặc biệt, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên rất cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Quan hệ hai nước tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024; hợp tác quốc phòng – an ninh giữ vai trò trụ cột; công tác cộng đồng và bảo hộ công dân được tăng cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Bác Hồ cho Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội XIV, thể hiện rõ chính sách nhất quán coi trọng quan hệ với hai nước láng giềng truyền thống. Tổng Bí thư thông tin tới bà con về kết quả Đại hội XIV, các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Liên quan các kiến nghị của cộng đồng người Việt và doanh nghiệp, Tổng Bí thư cho biết lãnh đạo hai nước đã thống nhất thúc đẩy các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh sống, làm việc theo pháp luật Campuchia, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả; tăng cường kết nối chiến lược, viễn thông, tài chính, thuế khóa; đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng đến toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Campuchia, mong bà con luôn hướng về Tổ quốc, với những tình cảm ấm áp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao tặng KVA 20.000 USD để hỗ trợ hội tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bà con. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng trao tặng 200 phần quà trị giá 6.000 USD để giúp đỡ, động viên bà con có hoàn cảnh khó khăn.

