Thủ tướng ba nước Việt Nam – Lào - Campuchia họp triển khai kết quả Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng

Thứ Bảy, 07/02/2026
Hà Lê
07/02/2026, 09:19
Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết; phát triển nhanh gắn với bền vững; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu; coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia và Lào. Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, ưu tiên quan hệ với hai nước láng giềng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ sau các cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng và ba Đảng cùng các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao ba nước từ tháng 2/2025 đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao và cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra.
Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của hợp tác Việt Nam – Campuchia – Lào, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; nhấn mạnh tầm quan trọng của tin cậy chính trị và đoàn kết giữa ba nước.
Ba bên nhất trí tăng cường giao lưu, tập huấn thanh niên, lãnh đạo trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của quan hệ hợp tác, nhất là trong dịp kỷ niệm các mốc quan hệ song phương quan trọng trong thời gian tới.
Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới; tăng cường giao lưu nhân dân. Đồng thời, thống nhất triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các bộ, ngành.
Về quốc phòng – an ninh, ba bên nhất trí tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn bán người, rửa tiền; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước mình để phương hại đến an ninh nước khác; cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
Về kinh tế, ba nước thống nhất tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác theo hướng bổ trợ, cùng có lợi; chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế, lấy kết nối hạ tầng giao thông, logistics và cửa khẩu làm đột phá; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước; phát triển du lịch, trong đó có sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”.
Thủ tướng Lào và Campuchia nhất trí cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xác định năm lĩnh vực đột phá thời gian tới gồm: giao thông vận tải, năng lượng, giáo dục – đào tạo, du lịch và kết nối thanh niên, đặc biệt là tuyên truyền cho thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa ba nước.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phối hợp cùng các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, khẳng định vai trò trung tâm trong duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác, phát triển. Ba bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp củng cố lòng tin giữa các nước Mekong, tập trung nguồn lực cho phát triển, ứng phó các thách thức phi truyền thống và duy trì hợp tác với các đối tác phát triển.
18:22, 06/02/2026
Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...
Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia, tái khẳng định coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đồng thời thống nhất các định hướng lớn thúc đẩy hợp tác song phương thời gian tới.
