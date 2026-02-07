Chủ Nhật, 08/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng triển khai đấu giá hơn 12.200 m2 đất ở hầu hết các vị trí trung tâm thành phố

Anh Văn

07/02/2026, 19:56

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá 64 lô đất ở đã phân lô, có tổng diện tích hơn 12.280m2, với tổng giá khởi điểm khoảng 330 tỷ đồng.

Khu đất trên đường Vân Đồn-Nại Thịnh. Ảnh Ngô Anh Văn
Khu đất trên đường Vân Đồn-Nại Thịnh. Ảnh Ngô Anh Văn

Toàn bộ các lô đất được đầu giá lần này đều đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không có tài sản gắn liền với đất và có thời hạn sử dụng lâu dài.

Theo đó, quỹ đất đấu giá lần này được phân bố tại 6 phường, trải đều từ khu vực trung tâm, ven biển đến vành đai phía Tây – Bắc thành phố.

Cụ thể, tại phường Ngũ Hành Sơn có 27 lô, tập trung tại các khu dân cư đã hình thành như: Khu phía Bắc Bến xe Đông Nam, Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Khái Tây 2.

Trong số các lô đất này, nhóm các lô mặt tiền đường Minh Mạng ghi nhận mức giá khởi điểm cao nhất đợt đấu giá (74,81 triệu đồng/m2, giá trị dự kiến trên 7,4 tỷ đồng/lô); Các lô đất tại Khu dân cư Đông Trà có giá khởi điểm khoảng 37,81 triệu đồng/m2. Riêng khu tái định cư Khái Tây 2 ghi nhận các lô có diện tích lớn, từ 400m2 trở lên, giá khởi điểm dao động 16,7 – 23,7 triệu đồng/m2, giá trị mỗi lô lên mức 6,6 – 9,5 tỷ đồng.

Tại phường Sơn Trà có 15 lô đất, phân bổ tại các khu tái định cư Mân Thái 3, Nại Hiên Đông và khu đất thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang. Các lô đất dao động từ 40,7 triệu đồng đến hơn 71 triệu đồng/m2. Trong số các lô đất này, đáng chú ý là lô đất tại khu dân cư An Hòa 4, vị trí giao Vân Đồn – Nại Thịnh 6, có giá khởi điểm trên 71 triệu đồng/m2, với tổng giá trị hơn 11,3 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất toàn đợt đấu giá.

Tại phường Hải Vân, có 9 lô đất được đưa ra đấu giá, thuộc các khu tái định cư Hòa Hiệp 3, Hòa Hiệp 4. Đây là khu vực ghi nhận mức giá khởi điểm thấp nhất, chỉ từ khoảng 10,7 – 18,9 triệu đồng/m2, tương đương 1,45 – 2,5 tỷ đồng mỗi lô.

Tại phường Liên Chiểu, có 9 lô đất, với giá khởi điểm phổ biến trong khoảng 9,9 – 18,6 triệu đồng/m2.

Tại phường An Khê chỉ có 2 lô đất, song đều nằm tại khu dân cư số 2 Phần Lăng, vị trí giao các trục đường lớn như Nguyễn Công Hãng – Nguyễn Khang – Cần Giuộc. Giá khởi điểm tại đây dao động từ 67,7 – 72,7 triệu đồng/m2, đưa giá trị mỗi lô lên mức 9 – 9,4 tỷ đồng.

