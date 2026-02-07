TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 08/02/2026
Thiên Di
07/02/2026, 19:58
HĐND TP. Hồ Chí Minh thống nhất thông qua việc bỏ đấu thầu chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa...
Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X ngày 6/2/2026 đã thông qua việc bãi bỏ đấu thầu chuyển sang chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa.
Theo đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ Nghị quyết 452/2025 (tại kỳ họp thứ 5 của HĐND ngày 14/11/2025) về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa.
Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15, xác định dự án là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù. UBND TP. Hồ Chí Minh được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trên cơ sở các cơ chế, chính sách thí điểm quy định tại Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.
Theo tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô diện tích khoảng 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị theo quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt.
Theo quy hoạch 1/2000, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được xác định là khu vực trung tâm đô thị, hành chính và công viên ngập nước, giữ vai trò trọng điểm trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của thành phố.
Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị.
Trước đó, UBND TP.HCM đã thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.
Thành phố sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND Thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.
Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.
UBND TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án. Qua đó, góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.
Ngày 16/1, Sở Tài chính Thành phố cũng đã nhận được hồ sơ của liên danh nhà đầu tư, gồm CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư nào khác.
09:18, 15/08/2025
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tổ chức đấu giá 64 lô đất ở đã phân lô, có tổng diện tích hơn 12.280m2, với tổng giá khởi điểm khoảng 330 tỷ đồng.
Dù đã có đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn triển khai rời rạc, thiếu sự tích hợp và chưa hình thành được hệ thống vận hành thống nhất. Vì vậy, khoảng 80–90% doanh nghiệp hiện nay vẫn đang ở “vùng trung gian” trong hành trình chuyển đổi số…
Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Dự thảo sửa đổi 1:2025 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư...
Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: