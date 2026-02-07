TP. Hồ Chí Minh thống nhất phương án chọn nhà đầu tư dự án Bình Quới - Thanh Đa

HĐND TP. Hồ Chí Minh thống nhất thông qua việc bỏ đấu thầu chuyển sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa...

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X ngày 6/2/2026 đã thông qua việc bãi bỏ đấu thầu chuyển sang chọn nhà đầu tư chiến lược cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa.

Theo đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh bãi bỏ Nghị quyết 452/2025 (tại kỳ họp thứ 5 của HĐND ngày 14/11/2025) về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho khu đất Bình Quới - Thanh Đa.

Nghị quyết số 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15, xác định dự án là dự án chiến lược và được áp dụng thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù. UBND TP. Hồ Chí Minh được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa trên cơ sở các cơ chế, chính sách thí điểm quy định tại Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260.

Theo tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có quy mô diện tích khoảng 423 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 98.000 tỷ đồng, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị theo quy hoạch chung Thành phố đã được phê duyệt.

Theo quy hoạch 1/2000, khu vực Bình Quới - Thanh Đa được xác định là khu vực trung tâm đô thị, hành chính và công viên ngập nước, giữ vai trò trọng điểm trong cấu trúc phát triển không gian đô thị của thành phố.

Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị.

Trước đó, UBND TP.HCM đã thông báo công khai thông tin và tiếp nhận đăng ký đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận nhà đầu tư chiến lược theo các quy định cụ thể.

Thành phố sẽ xem xét, quyết định trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện. Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên cùng đề xuất, trong 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND Thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt theo danh mục để công khai, công bằng.

Hồ sơ đề xuất được tiếp nhận kể từ ngày thông tin được công khai trên Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh. Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển đô thị tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án. Qua đó, góp phần phát triển khu Bình Quới - Thanh Đa thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Ngày 16/1, Sở Tài chính Thành phố cũng đã nhận được hồ sơ của liên danh nhà đầu tư, gồm CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group), Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long và Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, đề xuất thực hiện dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Trong thời hạn 7 ngày tiếp theo, Sở Tài chính không tiếp nhận thêm hồ sơ của nhà đầu tư nào khác.