80 - 90% doanh nghiệp bất động sản vẫn ở “vùng trung gian” chuyển đổi số

Dù đã có đầu tư vào công nghệ, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn triển khai rời rạc, thiếu sự tích hợp và chưa hình thành được hệ thống vận hành thống nhất. Vì vậy, khoảng 80–90% doanh nghiệp hiện nay vẫn đang ở “vùng trung gian” trong hành trình chuyển đổi số…

Công nghệ hóa là xu thế tất yếu của mọi ngành nghề, và bất động sản không phải ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là bước đi cụ thể và sâu hơn, quyết định khả năng tồn tại và phát triển dài hạn của các doanh nghiệp bất động sản.

CÔNG NGHỆ ĐÓNG VAI TRÒ NGÀY CÀNG QUAN TRỌNG

Theo bà Andy Nguyễn, Giám đốc Điều hành iHouzz Tech, công nghệ ngày càng đóng vai trò đặc biệt. Hiện nay, công nghệ đã vượt ra khỏi chức năng hỗ trợ marketing hay bán hàng, để trở thành nền tảng quan trọng quyết định hiệu quả quản trị và vận hành của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy trong cùng một thị trường, cùng một phân khúc và thậm chí cùng một dự án nhưng giữa các doanh nghiệp đang xuất hiện sự chênh lệch rất lớn về tốc độ triển khai, nhịp kinh doanh và hiệu quả vận hành. Sự khác biệt này không chỉ đến từ quy mô vốn hay ngân sách, mà còn đến từ năng lực tổ chức, khả năng chuẩn hóa quy trình và mức độ ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Phân tích sâu hơn, Giám đốc Điều hành iHouzz Tech cho rằng hành trình ứng dụng công nghệ của thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Nếu ở những chu kỳ trước, phần lớn doanh nghiệp bất động sản vẫn có thể đạt kết quả kinh doanh tốt, dù mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế thì bước sang chu kỳ mới, cách vận hành này không phù hợp.

Theo đó, khoảng 80 - 90% doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang ở mức trung gian trong hành trình chuyển đổi số, tức là đã có đầu tư vào công nghệ nhưng vẫn còn rời rạc, thiếu sự tích hợp và chưa tạo thành một hệ thống vận hành thống nhất. Thách thức lớn nhất là các giải pháp công nghệ chưa được gắn kết với nhau và chưa gắn chặt với chiến lược vận hành tổng thể.

Căn cứ từ thực tế, bà Andy cho biết có 4 mức độ trưởng thành trong chuyển đổi số tại doanh nghiệp: cơ bản, hình thành, chuẩn hóa, dẫn dắt. Thế nhưng đa phần doanh nghiệp bất động sản Việt Nam vẫn chưa chạm đến cấp độ chuẩn hóa - giai đoạn đã số hóa quy trình, ứng dụng nền tảng phần mềm tích hợp, dữ liệu được quản trị tập trung, theo dõi báo cáo qua hệ dashboard, tuy nhiên, chưa hoàn toàn tự động hóa. Vì vậy, “doanh nghiệp cần nỗ lực rất nhiều để theo kịp xu thế số hóa không thể tránh khỏi trong chu kỳ mới này”, chuyên gia nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Mai Văn Tuyển, đại diện Meey Group, đánh giá chuyển đổi số không còn là một xu thế mang tính thời điểm mà là một sự tất yếu. Những doanh nghiệp sớm nắm bắt và ứng dụng công nghệ sẽ giữ vị thế và vai trò nhất định trong nền kinh tế số nói chung cũng như lĩnh vực bất động sản nói riêng.

“Chuyển đổi số không đơn thuần là việc chuyển từ các phương thức truyền thống đưa lên môi trường Internet. Đây là một cuộc cải cách cho lĩnh vực bất động sản. Cuộc cải cách này dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ và dữ liệu (data). Các doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược cụ thể nhằm rút ngắn quá trình giao dịch, làm cho thị trường và những con số trở nên minh bạch hơn”, ông Tuyển nhấn mạnh.

XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Nhìn về giai đoạn tới, bà Andy Nguyễn cho rằng có 4 xu hướng công nghệ lớn tác động mạnh đến thị trường.

Thứ nhất, AI và tự động hóa không còn là câu chuyện xu hướng mà đã được ứng dụng thực tế trong nhiều doanh nghiệp, từ khâu marketing, sản xuất nội dung cho đến sàng lọc và phân bổ khách hàng tiềm năng. Việc ứng dụng AI giúp doanh nghiệp và đội ngũ môi giới tiếp cận đúng tệp khách hàng, giảm thông tin “rác” và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Thứ hai, dữ liệu cũng được xác định là trung tâm của hoạt động kinh doanh trong chu kỳ mới. Các hệ thống CRM (quản lý tương tác, thông tin khách hàng) và CDP (nền tảng hợp nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn) ngày càng được doanh nghiệp chú trọng đầu tư nhằm quản lý thông tin khách hàng, dự án và sản phẩm một cách đồng bộ, qua đó tối ưu công tác chăm sóc khách hàng và thúc đẩy giao dịch.

Thứ ba, nhu cầu tích hợp các giải pháp công nghệ vốn đang được triển khai rời rạc thành một hệ sinh thái thống nhất. Việc tích hợp này giúp dòng chảy dữ liệu và quy trình vận hành trở nên liền mạch hơn, giảm điểm nghẽn trong các giai đoạn cao điểm kinh doanh.

Thứ tư, khi nền tảng công nghệ đã được thiết lập, doanh nghiệp có điều kiện chuyển sang mô hình vận hành linh hoạt hơn, cho phép điều chỉnh nhanh chiến lược theo diễn biến thị trường, thay vì bị ràng buộc bởi các quy trình cứng nhắc.

Theo Giám đốc Điều hành iHouzz Tech, các giải pháp low-code (hướng phát triển phần mềm mà không yêu cầu sự chuyên sâu về việc viết mã lập trình) và mô hình vận hành linh hoạt dự báo sẽ phổ biến hơn trong giai đoạn 2027–2028. Thực tế, marketing mạnh có thể tạo ra dòng khách, nhưng chỉ những đơn vị làm chủ được vận hành và dữ liệu mới giữ được nhịp kinh doanh và quy mô trong thị trường biến động.

Nói về vị trí của con người trong bối cảnh số hóa, vị này đánh giá vai trò của đội ngũ bán hàng cũng thay đổi rõ rệt. Nhân viên kinh doanh không còn cạnh tranh với nhau bằng sự chăm chỉ hay số lượng cuộc gọi mà phải cạnh tranh bằng khả năng sử dụng công cụ, dữ liệu và quy trình để làm việc hiệu quả hơn.

“Chuyển đổi số trong bất động sản không nên được nhìn nhận như một dự án công nghệ hay khoản đầu tư ngắn hạn mà nên là chiến lược nâng cấp năng lực vận hành, đòi hỏi sự tham gia trực tiếp và cam kết dài hạn từ đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Công nghệ không thay đổi bản chất của bất động sản nhưng đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và cạnh tranh trong chu kỳ mới”, đại diện iHouzz Tech lưu ý.