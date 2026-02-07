Sản phẩm thời trang giảm giá mạnh tại hội chợ Mùa Xuân

Ngoài doanh thu bán lẻ, các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng dệt may, thời trang kỳ vọng sẽ có thêm những tệp khách hàng mới sau hội chợ Mùa Xuân 2026…

Tại hội chợ Mùa Xuân 2026, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã mang đến sản phẩm thời trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với giá giảm sâu từ 10-70%, phục vụ người dân mua sắm chuẩn bị đón Tết.

Bà Hoàng Thị Chiên, Trưởng Phòng kinh doanh Hanvico, cho biết khi tham gia hội chợ Mùa Xuân, đơn vị có các sản phẩm chăn, ga gối để phục vụ mùa đông xuân. Mức giá giảm hơn so với bình thường, nhằm hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng, có những sản phẩm giảm giá sâu đến 70%.

Nhiều sản phẩm đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Còn theo ông Nguyễn Tiến Anh, đại diện tại gian trưng bày của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dệt Minh Khai, lần này, doanh nghiệp mang đến các sản phẩm như khăn bông, khăn tắm, khăn gội đầu 100% cotton, phù hợp với mọi loại da.

Để hút khách mua sắm, công ty dành khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng, giảm từ 20 – 30% cho mặt hàng khăn tắm, khăn gội đầu và các loại khăn khác. Doanh nghiệp mong muốn sẽ tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn và sẽ tăng được doanh thu cho kỳ mua sắm Tết Bính Ngọ 2026.

Các mặt hàng thời trang được bán giá ưu đãi, thu hút người dân mua sắm.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Hiếu, đại diện tại gian hàng của Lemino Việt Nam, cho biết đơn vị đang bày bán cho người tiêu dùng dòng sản phẩm đa dạng, bao gồm dòng sản phẩm bình dân với giá chỉ vài trăm nghìn đồng, và cũng có các bộ sưu tập mới nhất với giá 4 - 5 triệu đồng/sản phẩm. Để thu hút người tiêu dùng, Lemino đã triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm từ 20 – 70%.

Nhiều ưu đãi từ các đơn vị cho người tiêu dùng khi mua sắm.

Trong khi đó, bà Trương Thanh Hải, đại diện Công ty Quốc tế VGA, cho biết hiện nay sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu được tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử và kênh siêu thị như Big C, chuỗi Con Cưng, Kiz Plaza, Aeon… cùng hệ thống cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Tuy nhiên, việc tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà máy tới tay người tiêu dùng, rút ngắn khâu trung gian, đồng thời tạo cơ hội để khách hàng trải nghiệm thực tế.

Tại hội chợ lần này, sản phẩm của VGA được ưu đãi mạnh hơn so với kênh phân phối thông thường. Bình thường, chỉ những đơn hàng có giá trị lớn mới được chiết khấu, nhưng riêng với hội chợ, mức ưu đãi được áp dụng rộng rãi hơn, từ 30 - 50%. Mục tiêu là để người tiêu dùng trải nghiệm sản phẩm, sau đó quay lại mua tại siêu thị hoặc các kênh bán lẻ khác.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến sẽ có một quầy trưng bày lớn tại hệ thống GO!, qua đó mở rộng thêm điểm chạm với khách hàng.

Cũng tham gia hội chợ, đại diện Công ty Cổ phần 5S Fashion cho hay để thu hút khách, 5S Fashion áp dụng mức giảm giá từ 30 - 50%, có sản phẩm giảm sâu tới 70% so với giá niêm yết. Nhờ đó, nhiều khách hàng ghé vào xem, thử đồ và quyết định mua sắm ngay tại chỗ. Đơn vị kỳ vọng, với lượng khách đổ về hội chợ ngày một đông, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần, sức mua sẽ còn tốt hơn.