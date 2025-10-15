Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tại xã biên giới Bát Mọt

Chiều 14/10, tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học Trung học cơ sở Bát Mọt. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu trong chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học THCS Bát Mọt có tổng diện tích 1,5 ha, với các hạng mục khu lớp học, hiệu bộ, nhà đa năng, khu nội trú bán trú, nhà ở công vụ cho giáo viên và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự lễ khởi công.

Đây là một trong sáu trường học biên giới của Thanh Hóa được khởi công trong năm 2025, thuộc chương trình đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền theo kết luận của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Thầy Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, là ước mơ nhiều năm nay của giáo viên và học sinh vùng biên. Khi trường được xây dựng khang trang, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, được ở lại trường từ thứ hai đến thứ sáu, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Phụ huynh sẽ yên tâm lao động sản xuất, thầy cô có điều kiện tổ chức dạy học bài bản hơn. Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển giáo dục ở vùng khó khăn này".

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân, cán bộ giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn xã Bát Mọt dự lễ khởi công.

Trên địa bàn hiện có 3 trường phổ thông (2 tiểu học, 1 THCS) với 25 lớp, 616 học sinh. Cơ sở vật chất mới được đầu tư một số hạng mục cơ bản, chưa đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn xã có hơn 600 học sinh, nhưng điểm trường còn phân tán, đi lại rất khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu, nhiều hạng mục đã xuống cấp, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

Các em học sinh dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS Bát Mọt - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Thủ tướng dẫn lại lời Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây; vì lợi ích trăm năm trồng người”, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Thủ tướng cho biết Nghị quyết 71-NQ/TW đã xác định rõ đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có chính sách đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú tại các xã biên giới đất liền nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng khó khăn.

Với các trường, Thủ tướng yêu cầu "đã khởi công là phải làm" và hoàn thành chậm nhất trong khoảng 1 năm, bảo đảm tiến độ và chất lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 248 trường nội trú trong hai năm 2025–2026, mang đến môi trường học tập khang trang, hiện đại cho học sinh vùng biên. Xã Bát Mọt là xã miền núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có hơn 600 học sinh, phần lớn ở xa điểm trường, nhiều em phải đi bộ từ 17 đến 20 km mỗi ngày. Việc xây dựng trường nội trú sẽ giúp các em có nơi ăn ở, học tập ổn định, giảm thiểu tình trạng bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ tại xã Bát Mọt và xã Yên Nhân; tặng áo ấm cho học sinh các trường trên địa bàn xã Bát Mọt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án phải làm bằng tất cả sự trong sáng, tâm huyết, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Mục tiêu là hoàn thành trường vào giữa năm 2026 để đón học sinh năm học 2026–2027. Thủ tướng mong muốn ngôi trường sẽ trở thành nơi ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên giới, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của cộng đồng nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao quà cho Trường nội trú Bát Mọt và các hộ dân xã Yên Nhân, Bát Mọt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời gửi những chiếc áo ấm động viên học sinh vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.