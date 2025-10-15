Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp tại xã biên giới Bát Mọt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều 14/10, tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học Trung học cơ sở Bát Mọt. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu trong chương trình xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030.
Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học THCS Bát Mọt có tổng diện tích 1,5 ha, với các hạng mục khu lớp học, hiệu bộ, nhà đa năng, khu nội trú bán trú, nhà ở công vụ cho giáo viên và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng.
Đây là một trong sáu trường học biên giới của Thanh Hóa được khởi công trong năm 2025, thuộc chương trình đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền theo kết luận của Bộ Chính trị.
Thầy Lê Hồng Sâm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, là ước mơ nhiều năm nay của giáo viên và học sinh vùng biên. Khi trường được xây dựng khang trang, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, được ở lại trường từ thứ hai đến thứ sáu, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Phụ huynh sẽ yên tâm lao động sản xuất, thầy cô có điều kiện tổ chức dạy học bài bản hơn. Đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển giáo dục ở vùng khó khăn này".
Trên địa bàn hiện có 3 trường phổ thông (2 tiểu học, 1 THCS) với 25 lớp, 616 học sinh. Cơ sở vật chất mới được đầu tư một số hạng mục cơ bản, chưa đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn xã có hơn 600 học sinh, nhưng điểm trường còn phân tán, đi lại rất khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu, nhiều hạng mục đã xuống cấp, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa của công trình đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Thủ tướng dẫn lại lời Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây; vì lợi ích trăm năm trồng người”, khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Thủ tướng cho biết Nghị quyết 71-NQ/TW đã xác định rõ đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có chính sách đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú tại các xã biên giới đất liền nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng khó khăn.
Thủ tướng kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, phấn đấu hoàn thành toàn bộ 248 trường nội trú trong hai năm 2025–2026, mang đến môi trường học tập khang trang, hiện đại cho học sinh vùng biên. Xã Bát Mọt là xã miền núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Toàn xã có hơn 600 học sinh, phần lớn ở xa điểm trường, nhiều em phải đi bộ từ 17 đến 20 km mỗi ngày. Việc xây dựng trường nội trú sẽ giúp các em có nơi ăn ở, học tập ổn định, giảm thiểu tình trạng bỏ học và nâng cao chất lượng giáo dục.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án phải làm bằng tất cả sự trong sáng, tâm huyết, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Mục tiêu là hoàn thành trường vào giữa năm 2026 để đón học sinh năm học 2026–2027. Thủ tướng mong muốn ngôi trường sẽ trở thành nơi ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên giới, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của cộng đồng nơi phên dậu Tổ quốc.
Nhân dịp này, Thủ tướng trao quà cho Trường nội trú Bát Mọt và các hộ dân xã Yên Nhân, Bát Mọt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời gửi những chiếc áo ấm động viên học sinh vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.
Chủ tịch nước nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai mở Lễ ký Công ước Hà Nội với sự tham dự của Tổng thư ký Liên hợp quốc và nhiều lãnh đạo các nước trên thế giới là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà tổ chức mở ký một công ước của Liên hợp quốc, trong bối cảnh hiện nay vấn đề chống tội phạm mạng đặc biệt đáng quan tâm...
Nguyên nhân dẫn đến giá vật liệu tăng cao là do việc xác định trữ lượng tài nguyên không chính xác và quản lý chưa tốt; do đó dự thảo luật cần nhấn mạnh đến công tác quản lý, tránh lợi dụng sơ hở, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên…
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 197/CĐ-TTg ngày 13/10/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng và an toàn đối với 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm gồm: Tuyên Quang – Hà Giang (đoạn qua tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang), Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Do đó, “không tiến hành sửa ngay Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 10”…
Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), chiều 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: