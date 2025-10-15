Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại xã biên giới Bát Mọt

Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chuyến kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại xã biên giới Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những địa phương tiên phong trong việc áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tỉnh Thanh Hóa, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, hiện có 166 xã, phường, trong đó có 16 xã biên giới đất liền. Toàn tỉnh đã chuẩn hóa 2.272 thủ tục hành chính, tích hợp đầy đủ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với 965 dịch vụ trực tuyến toàn trình và 1.266 dịch vụ công trực tuyến một phần. Điều này cho thấy nỗ lực không ngừng của địa phương trong việc cải cách hành chính, hướng tới một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra việc vận hành trung tâm phục vụ hành chính công xã Bát Mọt - Ảnh: VGP

Xã Bát Mọt, với vị trí địa lý đặc thù, là một xã miền núi cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có hơn 17 km đường biên giới tiếp giáp với nước Lào. Với diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh, xã có dân số 4.052 người, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 96%. Đây là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công do điều kiện địa lý và hạ tầng còn hạn chế.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bát Mọt đã khẳng định hiệu quả trong phục vụ nhân dân. Các xã, phường mới nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức làm việc theo hướng phục vụ, lấy nhân dân làm trung tâm. Năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đặc biệt, mặc dù chịu thiệt hại và khó khăn do bão liên tiếp đổ bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, các Trung tâm hành chính công cấp xã ở Thanh Hóa đã kịp thời khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để phục vụ nhân dân tốt nhất.

Báo cáo của cán bộ trung tâm và ý kiến người dân cho thấy, với 4 cán bộ, trung tâm đã xử lý 332 hồ sơ, công việc không bị quá tải. Nhiều người dân đã tích hợp tương đối đầy đủ các giấy tờ trên ứng dụng VNeID, song vẫn chưa quen với việc làm thủ tục hành chính trực tuyến, các cán bộ đã trực tiếp hướng dẫn người dân.

Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Bát Mọt nói riêng và ở Thanh Hóa nói chung; Đồng thời nhấn mạnh mô hình này bước đầu đã đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, vì dân phục vụ. Bộ máy hành chính ở cơ sở hoạt động thông suốt, người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, thủ tục nhanh gọn, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu Trung tâm hành chính xã Bát Mọt và các Trung tâm hành chính công cấp xã ở Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tích hợp, liên thông dữ liệu; đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, hướng dẫn người dân về chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy hình thành công dân số, tạo phong trào xu thế, thói quen cho người dân trong chuyển đổi số và làm thủ tục trực tuyến, từ đó giảm thời gian đi lại, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, nhất là với vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh không phải nơi nào cấp xã cũng bị quá tải công việc, đồng thời việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp giảm khối lượng công việc; yêu cầu cần bố trí, sắp xếp cán bộ linh hoạt, phù hợp, tùy từng nơi và yêu cầu từng lĩnh vực, những nơi nhiều việc, phức tạp thì bố trí nhiều người hơn để phục vụ người dân doanh nghiệp kịp thời, chu đáo, hiệu quả hơn.

Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để có giải pháp khắc phục kịp thời, phục vụ tốt nhất.