Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia và Phó Thủ tướng Nga

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk...

Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ Australia trong điều hành, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đất nước; đồng thời gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo Australia.

Hai Thủ tướng hài lòng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất trí tăng cường các chuyến thăm cấp cao và phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn, thúc đẩy thương mại song phương hướng tới mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD, trong đó tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của mỗi bên.

Đánh giá cao Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Thủ tướng cho rằng đầu tư của Australia vào Việt Nam đã có bước tăng trưởng đáng kể kể từ khi mở Văn phòng xúc tiến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị mở rộng hợp tác quốc phòng – an ninh, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số và hỗ trợ trang thiết bị nâng cao năng lực.

Chia sẻ chiến lược phát triển của Việt Nam về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên có bước đột phá trong hợp tác đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ sinh học, y sinh và các lĩnh vực mới nổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á, cam kết tiếp tục ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục đóng góp tích cực vào đối thoại và hợp tác trong khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN; đồng thời ủng hộ nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường hợp tác tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt – Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cảm ơn Nga đã ủng hộ và cử Tổng Công tố tham dự Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 25–26/10. Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, Thủ tướng đề nghị Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành khoa học kỹ thuật, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác, phía Nga tạo điều kiện mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời mong Nga và Liên minh Kinh tế Á – Âu xem xét gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ đối với hàng hóa Việt Nam. Phó Thủ tướng Alexey Overchuk bày tỏ vui mừng về việc hai nước duy trì trao đổi đoàn, chuyển lời cảm ơn của lãnh đạo Nga tới Việt Nam đã tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít tại Moskva và chúc mừng Việt Nam nhân các sự kiện lớn trong năm 2025.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng, tạo thuận lợi cho hàng hóa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối giao thông – hạ tầng, trong đó có hợp tác phát triển đường sắt.

Về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hai bên thống nhất đẩy nhanh đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để khởi công theo kế hoạch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định, phát triển và đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước.