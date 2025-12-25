Thứ Năm, 25/12/2025

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đỗ Mến

25/12/2025, 10:08

Ngày 24/12/2025, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24/12. Ảnh: Quốc hội.
Quang cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24/12. Ảnh: Quốc hội.

Trình bày báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ sau 40 ngày làm việc liên tục, Kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 08 nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 nghị quyết khác… Các nội dung của kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 06/4/2026; bố trí làm 02 đợt họp.

Trong đó đợt 1 tập trung tiến hành công tác tổ chức, nhân sự. Quốc hội nghe trình bày, thảo luận tại tổ, hội trường đối với một số dự án luật, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 02 đợt họp.

Đợt 2, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội.

Kỳ họp sẽ tiếp tục thực hiện các cải tiến trong việc bố trí thời gian, thời lượng thảo luận tại hội trường, tại tổ, trình bày tờ trình, báo cáo… đã được triển khai hiệu quả tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng với khối lượng lớn các công việc cần triển khai về công tác nhân sự, đáp ứng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện pháp luật thì nên cân nhắc việc tổ chức nhiều hơn 2 kỳ họp trong năm 2026 để tránh dồn khối lượng công việc, bảo đảm sự chủ động chuẩn bị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm chuẩn bị các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp để bảo đảm sự chủ động cho các cơ quan của Quốc hội, tránh xảy ra sai sót do thời gian xem xét gấp gáp. Đồng thời, tính toán kỹ giữa các kỳ họp trong năm 2026 để phân bổ khối lượng phù hợp, có sự chuẩn bị trước tốt nhất khi trình các nội dung ra Quốc hội.

Các đại biểu tham gia phiên họp.  Ảnh: Quốc hội.
Các đại biểu tham gia phiên họp.  Ảnh: Quốc hội.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, kỳ họp thứ 10 là một kỳ họp lịch sử, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay, với chất lượng cao, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hiện nay Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo các cơ quan triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội; cụ thể hóa các luật bằng các nghị định hướng dẫn thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng đề xuất điều chỉnh thời gian trình một số dự án luật trong năm 2026. Đồng thời cam kết, Chính phủ sẽ chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI; yêu cầu các bộ, ngành liên quan tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, hoàn thiện các hồ sơ dự án luật, nghị quyết, bảo đảm thành công của kỳ họp.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất. Đối với một số nội dung cụ thể cần sớm nghiên cứu trình Quốc hội được nêu trong Báo cáo của Văn phòng Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sớm đề xuất tiến độ cụ thể để làm cơ sở dự kiến nội dung, chương trình và chuẩn bị kỳ họp. 

