Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Chương trình công tác năm 2026

Ngày 24/12, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, thông qua Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Theo tờ trình, dự thảo gồm 3 điều, xác định rõ các nội dung trọng tâm theo 09 nhóm lĩnh vực. Theo đó, dự kiến tổ chức 13 phiên họp thường kỳ.

Trong đó có 4 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và 9 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI. Ngoài ra, hiện chưa dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Tờ trình cũng nêu rõ, Văn phòng Quốc hội đề nghị bố trí các phiên họp theo nguyên tắc.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ nhất (Quốc hội khóa XVI) chậm nhất vào phiên họp tháng 3/2026. Đối với Kỳ họp thứ 2 (Quốc hội khóa XVI) chậm nhất vào phiên họp tháng 8/2026 để đảm bảo thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo quy định.

Thứ hai, thời gian trình các nội dung tại phiên họp được bố trí theo nguyên tắc ưu tiên bảo đảm đúng tiến độ được quy định trong chương trình lập pháp và giám sát đã được thông qua.

Thứ ba, các phiên thường kỳ bắt đầu vào ngày 10 hàng tháng. Riêng phiên họp tháng 3/2026 sẽ tổ chức sớm để tập trung cho công tác bầu cử. Tháng 4/2026 sẽ tổ chức 02 phiên họp. Phiên họp thứ 56 của khóa XV tổ chức vào đầu tháng để rà soát nội dung trước khi trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI được tổ chức sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội để xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xem xét, quyết định số lượng và phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại cơ quan của Quốc hội khóa XVI.

Cũng theo tờ trình, 4 dự án luật dự kiến lùi thời gian trình sang Kỳ họp thứ 2. Bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Về thời gian, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đối với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, dự kiến lùi thời điểm trình sang phiên họp thứ 56 (tháng 4/2026), muộn hơn 1 tháng so với chương trình giám sát để đảm bảo tính khả thi.

Về thay đổi nội dung chương trình, trên cơ sở rà soát tiếp thu ý kiến của các cơ quan, Văn phòng Quốc hội đề xuất rút 3 nội dung và bổ sung 3 nội dung khác.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết về Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh việc triển khai chương trình công tác năm 2026 phải tuân thủ hai nguyên tắc.

Đó là cần đảm bảo tính linh hoạt, nội dung chương trình không nên quá "cứng" hoặc gây bó buộc. Cơ quan điều hành cần xử lý linh hoạt theo tình hình thực tế, đặc biệt là khi Chính phủ trình các nội dung mới hoặc cấp thiết. Đồng thời, cần xác định đây là khung hành động chung. Trong quá trình thực hiện, sẽ điều chỉnh rà soát theo từng tháng và khi cần thiết để phù hợp với tiến độ chuẩn bị của các cơ quan thẩm tra và soạn thảo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến lưu ý có thể xem xét giảm bớt khối lượng công việc hoặc điều chỉnh lịch trình, thời gian cho phù hợp nhằm tập trung tối đa phục vụ sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026.

Kết thúc nội dung thảo luận, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nguyên tắc Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2026.