Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông

11/09/2025, 14:57

Chiều tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Phiên họp diễn ra với sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư, nhà thầu, nhằm rà soát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại phiên họp thứ 19, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án...

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của nền kinh tế.

MỘT SỐ DỰ ÁN VẪN CÒN KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC CẦN TẬP TRUNG THÁO GỠ

Tại phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và nhiệm vụ chưa đến thời hạn; có 01 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tập đoàn, tổng công ty, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu…

Trong thời gian qua, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được triển khai, tạo dấu ấn rõ nét trong lĩnh vực giao thông. Đặc biệt, đã có 208 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, nâng tổng số đường cao tốc hiện có lên 2.476 km. Bên cạnh đó, 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng đã được khởi công và hoàn thành lễ khánh thành. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của các địa phương…

Phiên họp đánh giá, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự chủ động phối hợp trong giải quyết các thủ tục, triển khai của các bộ, ngành; các địa phương, các chủ đầu tư đã nỗ lực cố gắng, chủ động triển khai, khắc phục các khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc tại một số dự án cụ thể cần tiếp tục tập trung tháo gỡ như: công tác giải phóng mặt bằng, chồng lấn quy hoạch, thiếu vật liệu xây dựng thông thường. Một số dự án tiến độ thi công chậm, có nguy cơ không đảm bảo mục tiêu. Đặc biệt khối lượng thi công còn lại của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rất lớn, phải thi công đồng thời trên cùng một mặt bằng, lại bước vào mùa mưa, do đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà thầu, sự điều hành linh hoạt, khoa học của chủ đầu tư.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, các nhà thầu bày tỏ quyết tâm thúc đẩy triển khai các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung một số dự án trọng điểm như: dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án cầu Cần Thơ 2 vào danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo; đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản…

THÁO GỠ CÁC RÀO CẢN VỀ THỂ CHẾ, CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Sau khi rà soát, thảo luận và chỉ đạo thúc đẩy triển khai từng dự án cụ thể; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, sau phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành đã tích cực triển khai và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.

Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao, cảm ơn các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là nhân dân các địa phương đã chung tay, góp sức để đất nước có thêm nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng, với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả thiết thực” để từ thắng lợi này, thành quả, kinh nghiệm, sự trưởng thành này tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng lớn khác.

Việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không”, trong đó “3 có” (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ) và “2 không” (không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân),

Lưu ý còn 2 nhiệm vụ chưa hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ: các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng các trạm dừng nghỉ; các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn và Đồng Nai chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2025; tiến độ triển khai các dự án chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là mỗi tháng tăng ít nhất 10% sản lượng; đồng thời tiến độ triển khai xây dựng các trạm dừng nghỉ, hệ thống giao thông thông minh trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông chậm, chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà thầu trong quá trình triển khai dự án. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong việc quyết định và thực hiện các dự án hạ tầng giao thông.

Để đạt được mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và 1.700 km đường ven biển vào năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm", tự lực, tự cường, rà soát lại công việc và tổ chức triển khai một cách hiệu quả. Việc triển khai các dự án phải đảm bảo lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng cũng kêu gọi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc hỗ trợ các nhà thầu thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Ông yêu cầu các chủ đầu tư cần phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong quá trình thi công.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi và phát triển, việc đầu tư vào hạ tầng giao thông không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững. Thủ tướng Chính phủ khẳng định hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời cảm ơn đến các bộ, ngành, địa phương và nhân dân đã chung tay góp sức để đất nước có thêm nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng. Ông nhấn mạnh với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", các bộ, ngành, địa phương cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thành các thủ tục, chuẩn bị đầu tư và khởi công một số dự án đường bộ như: cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng; dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku; dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận; dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc.

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

09:59, 10/09/2025

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Quốc hội xem xét dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

14:33, 19/05/2025

Quốc hội xem xét dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Đội vốn hơn 3.700 tỷ đồng, dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu phải trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư

18:08, 19/05/2025

Đội vốn hơn 3.700 tỷ đồng, dự án cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu phải trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư

