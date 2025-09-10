Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải....

Theo nội dung kiến nghị, cử tri xã Quảng Khê và phường Nam Gia Nghĩa nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến cao tốc này không chỉ trong việc kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị mà còn trong việc đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ biên giới phía Tây Tổ quốc. Do đó, cử tri đề xuất cần đầu tư cho tuyến cao tốc trước năm 2030 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và xuất khẩu nông sản.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện tại chưa có quy hoạch cho tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu quy hoạch tuyến cao tốc này là cần thiết để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thương mại - du lịch và nông nghiệp, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh.

Bộ Xây dựng ghi nhận đề xuất của cử tri và cam kết sẽ xem xét, nghiên cứu bổ sung tuyến cao tốc vào quy hoạch mạng lưới đường bộ trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo Luật Quy hoạch. Nếu tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu đầu tư sớm, Bộ Xây dựng khuyến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát và cập nhật bổ sung vào quy hoạch tỉnh, làm cơ sở cho việc triển khai đầu tư.

Việc đầu tư vào tuyến cao tốc trục Đông - Tây không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển bền vững cho khu vực. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng trong quá trình nghiên cứu quy hoạch và đầu tư tuyến cao tốc, nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ và hiệu quả cho khu vực Tây Nguyên và Duyên hải.

Tuyến cao tốc này hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối các vùng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của tỉnh trong bối cảnh phát triển kinh tế quốc gia.