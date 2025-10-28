Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore gặp thường niên lần thứ 2

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...

Nhân dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã có cuộc họp thường niên lần thứ 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Singapore, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt tại một số tỉnh thành miền Bắc, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore và tình hữu nghị, đoàn kết giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Singapore kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh giá cao việc hai nước kịp thời hoàn tất và ký kết Chương trình Hành động giai đoạn 2025-2030 nhân dịp này, là cơ sở để triển khai tổng thể, quyết liệt, toàn diện 6 trụ cột hợp tác nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết nhân dịp các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore và chuyến thăm của Thủ tướng Lawrence Wong tới Việt Nam (tháng 3/2025), nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có hợp tác kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Hành động nhân dân Singapore.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc xây dựng Bản ghi nhớ về Đối thoại Chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, phấn đấu ký và triển khai đầu năm 2026.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, vui mừng trước những tiến triển tích cực trong kết nối năng lượng sạch, hợp tác tín chỉ carbon; nhất trí hai bên phối hợp xây dựng và triển khai lộ trình cụ thể theo từng năm đối với từng trụ cột của Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế; phát triển hệ thống VSIP 2.0 xanh hơn, thông minh hơn.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Singapore trong khu vực, nhấn mạnh việc ký kết và triển khai Chương trình hành động dịp này có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Thủ tướng Lawrence Wong cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương, bảo đảm an ninh lương thực; cho biết sẵn sàng nhập khẩu gia cầm chế biến, thịt lợn, cá và thuỷ sản từ Việt Nam, đánh giá cao việc hai bên hoàn tất, hướng tới ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai Chính phủ về thương mại gạo dịp Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đặc biệt là nhân tài trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Toàn cảnh cuộc gặp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột trong hợp tác, mong muốn Singapore tham gia vào các Trung tâm tài chính của Việt Nam trong tương lai.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược; nhất trí đề xuất của phía Việt Nam về kết nối cơ sở dữ liệu, trước mắt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và dân cư, nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu tại VSIP, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước làm ăn, kinh doanh.

Về các vấn đề khu vực, hai nước nhất trí tăng cường đoàn kết ASEAN, quan tâm thích đáng cho phát triển bền vững của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mekong, thông qua hợp tác hai bên hoặc ba bên nhằm kết nối cơ sở hạ tầng đường biển, đường sắt, đường cao tốc, hàng không, cũng như kết nối phần mềm; chú trọng công tác phối hợp nhằm tạo cộng hưởng, phát huy hiệu quả năm 2027, khi Việt Nam là chủ nhà APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN.

Hai Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Singapore và đại diện cấp cao Singapore tham dự hai sự kiện Việt Nam chủ trì thời gian tới là Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến vào tháng 4/2026 tại Hà Nội và Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 tới.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ trao Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 được ký giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Singapore.