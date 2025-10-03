Thứ Sáu, 03/10/2025

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Hà Lê

03/10/2025, 01:17

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Nhiều nhà dân ở Nghệ An bị ngập nặng sau bão số 10.
Nhiều nhà dân ở Nghệ An bị ngập nặng sau bão số 10.

Theo đó, hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Cụ thể: Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15306/BTC-NSNN ngày 02 tháng 10 năm 2025.

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu báo cáo, đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ đúng mục đích, phạm vi, đối tượng và quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; báo cáo kết quả phân bổ kinh phí và việc triển khai thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày có quyết định hỗ trợ kinh phí.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện và giải ngân kinh phí được bổ sung nêu trên chậm nhất đến ngày 31/12/2026 theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại do thiên tai trong năm 2025, việc sử dụng nguồn lực của địa phương (dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ dự trữ tài chính và các nguồn tài chính hợp pháp khác), nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, số kinh phí vượt quá khả năng bảo đảm của ngân sách địa phương đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực; trường hợp phát hiện phân bổ, sử dụng vốn không đúng phạm vi, đối tượng quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi về ngân sách trung ương và xử lý theo quy định.

Trung ương trao hỗ trợ giúp Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

09:40, 02/10/2025

Trung ương trao hỗ trợ giúp Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10

Trung ương sẻ chia khó khăn, hỗ trợ Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10

08:50, 02/10/2025

Trung ương sẻ chia khó khăn, hỗ trợ Ninh Bình khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 10

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên, trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

20:35, 01/10/2025

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên, trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10

