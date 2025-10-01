Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên, trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Trung, chiều 1/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên, trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn…

Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ và động viên nhân dân tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Báo cáo tóm tắt của tỉnh Quảng Trị cho thấy công tác chỉ đạo ứng phó từ sớm cũng như nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 10 vừa qua. Về sự cố đặc biệt trên biển: Tại Cửa Việt có 2 tàu của Thành phố Hồ Chí Minh với 11 thuyền viên gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt. Đến trưa 28/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được 9 ngư dân vào bờ an toàn, còn 2 ngư dân mất tích. Một tàu bị chìm, một tàu hư hỏng nặng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi tới nhân dân tỉnh Quảng Trị trước thiệt hại do bão số 10 gây ra - Ảnh: TTXVN

Tại Cảng Gianh, có 2 với 13 thuyền viên bị đứt neo trôi tự do, 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 3 người tử vong, 6 người mất tích. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Đây là thiệt hại nặng nề nhất và đang được tỉnh tập trung cao độ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Cơn bão đã làm 6 nhà ở bị sập, 3.396 nhà bị tốc mái, 18 nhà bị ngập; 160 ha lúa, 284 ha hoa màu, trên 450 ha cao su, 1.450 ha rừng trồng bị thiệt hại; trên 200 ha thủy sản và lượng lớn cá giống bị trôi mất. Trên 30 tuyến giao thông, cầu cống hư hỏng, nhiều vị trí sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài trên 3.000 m; hơn 100 cột điện gãy đổ, hàng chục trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát do bão lũ gây ra. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực và sự vào cuộc rất khẩn trương, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng thường trực Quân đội, Công an, nhân dân trong tỉnh trong phòng, chống giảm thiểu thiệt hại của cơn bão.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống cho người dân. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tập trung khắc phục hậu quả với ưu tiên cao nhất là đảm bảo tính mạng của người dân và khôi phục các hoạt động kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư cũng đặc biệt lưu ý đến việc hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà bị tốc mái, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng cần được chú trọng. Việc khắc phục, sửa chữa hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm cũng là một nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra - Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã trao hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng số tiền hỗ trợ là 7,5 tỷ đồng.

Bà Hà Thị Nga thông tin: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trích từ Quỹ cứu trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ một số tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó có tỉnh Quảng Trị. Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương...

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kết nối với Quỹ cũng như các tổ chức, địa phương hỗ trợ để chuyển trực tiếp kinh phí về các địa phương bị thiệt hại.

Bà Hà Thị Nga mong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp số liệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết nối nhanh, chuyển trực tiếp, góp phần cùng chính quyền, người dân sớm khắc phục những thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm và hỗ trợ của Trung ương. Ông cũng cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, Quân khu IV, Bộ Quốc phòng và nhân dân trong tỉnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những thuyền viên mất tích.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục thiệt hại về hệ thống điện và viễn thông, nỗ lực vượt qua khó khăn đẩy nhanh công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh...