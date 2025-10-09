Thủ tướng: Thực hiện "3 giảm", "3 tăng" để đẩy lùi tội phạm ma túy

Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước...

Sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

TỪNG BƯỚC KIỀM CHẾ, ĐẨY LÙI, VÔ HIỆU HÓA TỘI PHẠM MA TÚY

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm, xác định rõ hơn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, xã hội trong việc kiềm chế, từng bước đẩy lùi, hướng tới xã hội không ma túy, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy.

"Muốn xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy thì phải có xã, phường, đặc khu không có ma túy", Thủ tướng nêu rõ.

Đánh giá cao các ý kiến, Thủ tướng giao Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Thông báo kết luận hội nghị để thống nhất triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ma túy là hiểm họa không chỉ của mỗi quốc gia, mà còn là của cả nhân loại.

Trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng, lệ thuộc vào ma túy và dự báo tăng lên 300 triệu người vào năm 2030. Hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy trái phép trên toàn cầu gia tăng về quy mô, phức tạp về thủ đoạn, gây hậu quả lớn về con người, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh, y tế, phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống của các cơ quan chức năng và toàn xã hội.

Với Việt Nam, thời gian qua, do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới (đặc biệt là khu vực "Tam giác vàng"), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn sản xuất, tàng trữ và vận chuyển ma túy quốc tế và tiêu thụ ngày càng tăng trong nội bộ.

Hiện nay, tỷ lệ người nghiện ma túy trên tổng số dân của nước ta là 0,3%, dù thấp hơn so với tỷ lệ người sử dụng ma túy trung bình tại Đông Nam Á (0,61%), nhưng ma túy vẫn là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững và an ninh, an toàn của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tới lực lượng lao động, nhất là lao động trẻ, lao động chất lượng cao, ảnh hưởng tới nâng cao năng suất lao động.

Một số lượng lớn người nghiện ma túy đang sống ngoài xã hội tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Theo Bộ Y tế, 75% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp thường có biểu hiện về tâm thần, mất khả năng kiểm soát hành vi, nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự.

Số tiền chi cho sử dụng ma túy ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng mỗi năm; bên cạnh đó Nhà nước còn phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn cho công tác cai nghiện, phục hồi, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích đánh giá tình hình, nguyên nhân, các giải pháp phòng ngừa hiệu quả từ sớm, từ xa; các giải pháp triệt phá các loại hình tội phạm ma túy; các giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý người nghiện... - Ảnh: VGP.

Vì vậy, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, bảo vệ giống nòi phát triển khỏe mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước.

Đặc biệt, nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước.

Thực hiện "3 giảm" là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" là tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số.

MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030 VỚI NHIỀU GIẢI PHÁP CỤ THỂ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ngày 13/3/2025, Chính phủ có Nghị quyết số 50/NQ-CP và ban hành kế hoạch để triển khai Nghị quyết 163 của Quốc hội. Ngày 8/9/2025, Bộ Công an có quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Chương trình đặt mục tiêu tổng quát là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy; lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ba mục tiêu cụ thể là:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy của toàn xã hội; giữ vững, mở rộng và tiến tới các xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy.

Thứ hai, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tội phạm về ma túy.

Thứ ba, bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác cai nghiện ma túy, nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, quản lý sau cai; trợ giúp pháp lý và tư vấn trong phòng, chống ma túy.

Chương trình được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là hơn 22.450 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.