Thủ tướng: Trung tâm Dữ liệu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh - quốc phòng

Ngày 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm…

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đề ra, gồm: Trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm đổi mới sáng tạo; Trung tâm lưu trữ dữ liệu,...

TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA CÓ QUY MÔ THUỘC TOP ĐẦU ĐÔNG NAM Á

Cùng với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại đây, Trung tâm được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng; đúng với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành, đang được triển khai mạnh mẽ.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia thuộc bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra.

Phát biểu tại sự kiện, trong không khí cả nước chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng chia sẻ quá trình chỉ đạo quyết liệt khi xác định năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia và từ cuối năm 2023 đã giao Bộ Công an xây dựng bằng được Trung tâm Dữ liệu quốc gia, với tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao việc".

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nghe giới thiệu về 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tại xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung - Ảnh: VGP.

Đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm và vận hành chính thức Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, cho thấy niềm tin đã được gửi gắm đúng nơi, đúng chỗ.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

GẦN 1,2 NGHÌN TỶ ĐỒNG ĐƯỢC TIẾT KIỆM CHO NGÂN SÁCH

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 Dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Việc hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm mới là kết quả bước đầu; cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

Với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tinh thần "Một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch".

Dữ liệu là nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, phục vụ tang trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, Thủ tướng chỉ đạo, về phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với VPCP triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an sẽ tổng hợp nhu cầu hạ tầng số của các bộ, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch mở rộng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, nâng cao năng lực tính toán, lưu trữ, dự phòng và quản lý. Đồng thời, Bộ cũng chủ trì phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu quan trọng, và triển khai Đề án Khu công nghệ số tập trung về dữ liệu.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước.