Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam

Hà Giang

10/08/2025, 15:12

Đây là dự án đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong những dự án đạt Uptime Tier IV có công suất IT lớn nhất trong khu vực được Uptime Institute trao cho Trung tâm dữ liệu quốc gia…

Ông Patrick Chan, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á, Uptime Institute trao cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chứng chỉ Uptime Tier IV.
Ông Patrick Chan, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á, Uptime Institute trao cho Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chứng chỉ Uptime Tier IV.

Bộ Công an vừa tổ chức Lễ nhận chứng chỉ Uptime Tier IV giai đoạn thiết kế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng trung tâm dữ liệu, khẳng định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu nghiêm ngặt về độ tin cậy, tính sẵn sàng và khả năng phục hồi của một Trung tâm dữ liệu Tier IV.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh để đạt được chứng nhận này, thiết kế của Trung tâm dữ liệu đã trải qua quá trình kiểm tra khắt khe và đáp ứng hàng loạt tiêu chí kỹ thuật phức tạp, như thiết kế phải đảm bảo tính chống lỗi hoàn toàn, hệ thống có dự phòng kép hoàn chỉnh, cộng thêm một thành phần dự phòng, đồng thời đảm bảo vừa có thể bảo trì mà không bị gián đoạn dịch vụ, vừa có thể chịu lỗi bất ngờ.

Ngoài ra, việc đạt được chứng chỉ ở giai đoạn thiết kế không chỉ thể hiện năng lực tư duy và tổ chức triển khai dự án bài bản, mà còn là cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc hiện thực hoá một trung tâm dữ liệu có tiêu chuẩn vận hành cao nhất.

Tier IV là cấp độ cao nhất trong hệ thống Uptime Tier, cung cấp khả năng hoạt động ngay cả khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng. Các Data Center đạt Tier IV có khả năng chịu lỗi và đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động liên tục ngay cả khi gặp phải các tình huống hỏng hóc nghiêm trọng.

Ông Patrick Chan, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á, Uptime Institute cho biết: "Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn thiết kế Tier IV đầu tiên tại Việt Nam; mong được tiếp tục đồng hành trong hành trình với Uptime Institute thông qua đối tác của chúng tôi là công ty HME, bởi vì có 3 trụ cột tạo nên khả năng sẵn sàng và ổn định của một Trung tâm dữ liệu (đó là cơ sở hạ tầng vật lý (Facility)…; vận hành (Operations); an ninh mạng (Cybersecurity)".

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT, trong dự án này, liên danh FPT và Aurecon, TwoG được Trung tâm dữ liệu quốc gia tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành tư vấn triển khai dự án; đồng thời cam kết song hành, bám sát yêu cầu và nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các bài toán trọng yếu về phát triển dữ liệu, đảm bảo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất, dùng chung".

Chứng chỉ Uptime Tier IV khẳng định, về mặt kỹ thuật và công nghệ, Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt mức độ dự phòng hạ tầng cao nhất, có khả năng duy trì hoạt động liên tục và ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc trong quá trình bảo trì...

Về mặt chính quyền số và an ninh dữ liệu, chứng chỉ Uptime Tier IV sẽ giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào hạ tầng nước ngoài, tăng chủ quyền số, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Như vậy, Việt Nam đã sở hữu Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt chuẩn, vững mạnh như những quốc gia hàng đầu đã đạt chứng nhận như Data Center NEXTDC (Australia); Data Center Switch SUPERNAP (Mỹ)...

Từ khóa:

Giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia Trung tâm Dữ liệu AI Trung tâm dữ liệu quốc gia Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID Uptime Tier IV

Đọc thêm

Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm

Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm

Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.

Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc

Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc

Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…

Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?

Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?

Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…

Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng

Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng

Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…

Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025

Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: