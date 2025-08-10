Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam
Hà Giang
10/08/2025, 15:12
Đây là dự án đạt Uptime Tier IV đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong những dự án đạt Uptime Tier IV có công suất IT lớn nhất trong khu vực được Uptime Institute trao cho Trung tâm dữ liệu quốc gia…
Bộ Công an vừa tổ chức Lễ nhận chứng chỉ Uptime Tier IV giai đoạn thiết kế. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng trung tâm dữ liệu, khẳng định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu nghiêm ngặt về độ tin cậy, tính sẵn sàng và khả năng phục hồi của một Trung tâm dữ liệu Tier IV.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, nhấn mạnh để đạt được chứng nhận này, thiết kế của Trung tâm dữ liệu đã trải qua quá trình kiểm tra khắt khe và đáp ứng hàng loạt tiêu chí kỹ thuật phức tạp, như thiết kế phải đảm bảo tính chống lỗi hoàn toàn, hệ thống có dự phòng kép hoàn chỉnh, cộng thêm một thành phần dự phòng, đồng thời đảm bảo vừa có thể bảo trì mà không bị gián đoạn dịch vụ, vừa có thể chịu lỗi bất ngờ.
Ngoài ra, việc đạt được chứng chỉ ở giai đoạn thiết kế không chỉ thể hiện năng lực tư duy và tổ chức triển khai dự án bài bản, mà còn là cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc hiện thực hoá một trung tâm dữ liệu có tiêu chuẩn vận hành cao nhất.
Ông Patrick Chan, Phó Chủ tịch khu vực Châu Á, Uptime Institute cho biết: "Đây là trung tâm dữ liệu đạt chuẩn thiết kế Tier IV đầu tiên tại Việt Nam; mong được tiếp tục đồng hành trong hành trình với Uptime Institute thông qua đối tác của chúng tôi là công ty HME, bởi vì có 3 trụ cột tạo nên khả năng sẵn sàng và ổn định của một Trung tâm dữ liệu (đó là cơ sở hạ tầng vật lý (Facility)…; vận hành (Operations); an ninh mạng (Cybersecurity)".
Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc FPT IS, Tập đoàn FPT, trong dự án này, liên danh FPT và Aurecon, TwoG được Trung tâm dữ liệu quốc gia tin tưởng giao nhiệm vụ đồng hành tư vấn triển khai dự án; đồng thời cam kết song hành, bám sát yêu cầu và nhiệm vụ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các bài toán trọng yếu về phát triển dữ liệu, đảm bảo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống, thống nhất, dùng chung".
Chứng chỉ Uptime Tier IV khẳng định, về mặt kỹ thuật và công nghệ, Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt mức độ dự phòng hạ tầng cao nhất, có khả năng duy trì hoạt động liên tục và ổn định ngay cả khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc trong quá trình bảo trì...
Về mặt chính quyền số và an ninh dữ liệu, chứng chỉ Uptime Tier IV sẽ giúp Việt Nam giảm lệ thuộc vào hạ tầng nước ngoài, tăng chủ quyền số, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia.
Như vậy, Việt Nam đã sở hữu Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt chuẩn, vững mạnh như những quốc gia hàng đầu đã đạt chứng nhận như Data Center NEXTDC (Australia); Data Center Switch SUPERNAP (Mỹ)...
Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm
Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.
Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc
Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…
Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?
Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng
Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…
Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025
Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: