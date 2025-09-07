Thủ tướng: VNPT phải nhìn xa trông rộng, làm chủ công nghệ lõi

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, do vậy VNPT phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi…

Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Đây là lần thứ 2 Tập đoàn VNPT được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng.

TỪ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG TRUYỀN THỐNG THÀNH TẬP ĐOÀN HÀNG ĐẦU VỀ CÔNG NGHỆ SỐ

Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT chia sẻ, trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, từ "Ban giao thông chuyên môn" khởi sinh trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lịch sử - đến ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam - ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, Tập đoàn VNPT luôn là người "con cả", kế thừa truyền thống lịch sử của ngành, qua đó phát triển song hành cùng chiều dài phát triển của đất nước.

Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Tập đoàn VNPT phát triển đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, nằm trong nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ số; nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về chính phủ điện tử và kinh tế số.

Những năm gần đây, VNPT đã vận hành chiến lược VNPT 4.0 trong giai đoạn mới, không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống mà còn trở thành doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.

VNPT cũng không ngừng đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng số hiện đại, toàn diện và đồng bộ: VNPT đang vận hành khai thác 8 trung tâm dữ liệu IDC tiêu chuẩn quốc tế; Hạ tầng số 4G, mạng 5G VinaPhone hiện diện tại tất cả Tỉnh thành phố; VNPT đang vận hành khai thác 2 hệ thống vệ tinh, 5 tuyến cáp quang biển và đặc biệt với sự khai trương tuyến cáp đất quốc tế VSTN đã đưa VNPT là doanh nghiệp duy nhất sử hữu hệ thống truyền dẫn toàn diện: cáp biển, cáp đất và vệ tinh.

Về hiệu quả hoạt động, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn, cho biết trong gần 10 năm, VNPT đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Trong bối cảnh mới, với định hướng trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, VNPT sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia. tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động; tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

CHỦ ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM CHỦ CÁC CÔNG NGHỆ LÕI, THEN CHỐT

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Tập đoàn VNPT.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Bưu điện, trong đó có VNPT luôn giữ vai trò là một trụ cột về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, không chỉ phục vụ hiệu quả đời sống của xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa khoa học công nghệ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Ảnh: VGP.

Những nỗ lực đó đã góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm quốc gia có chỉ số Chính phủ điện tử mức “rất cao” vào năm 2024, đứng thứ 71/193 các quốc gia do Liên hợp quốc xếp hạng, tăng 15 bậc so năm 2022.

Với việc phóng thành công hai vệ tinh viễn thông thương mại Vinasat-1 (năm 2008) và Vinasat-2 (năm 2012), VNPT đã đặt dấu mốc lịch sử của viễn thông Việt Nam và khẳng định chủ quyền quốc gia ngoài vũ trụ.

Theo Thủ tướng, ngày nay, thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo... Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đặt ra cho mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8,3-8,5%, Thủ tướng đề nghị VNPT tiếp tục đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thay đổi tư duy, cách làm theo phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp"; "phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" với cách tiếp cận thực tiễn, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế diễn biến rất nhanh, tập trung tái cơ cấu Tập đoàn.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị VNPT tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính.

Một là, gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi. Chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ lõi, then chốt như AI, Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; cần đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ "made in Vietnam", có tính cạnh tranh cao.

Hai là, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đột phá. VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và gắn kết với nền kinh tế.

Ba là, giữ vai trò "nòng cốt" trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua: Triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho "Chính phủ số", "Kinh tế số", "Xã hội số", "Công dân số" và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Bốn là, gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; tiến tới kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030 theo mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng, giữ vững chủ quyền số quốc gia; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Năm là, phát huy sức mạnh truyền thống ngành bưu điện cách mạng và con người VNPT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân, dám hy sinh, dám tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình cáp đất Việt Nam - Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore (VSTN) chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.