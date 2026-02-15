Chủ Nhật, 15/02/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Dũng Hiếu

15/02/2026, 16:45

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Phân loại và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc của dự án theo thẩm quyền với tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, dừng triển khai kéo dài, trong đó có Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/1/2026 và Thông báo số 18/TB-VPCP ngày 9/1/2026. Bước đầu, các giải pháp đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ vướng mắc cho 5.203 dự án, bao gồm 3.289 dự án đất đai, khơi thông nguồn lực khoảng 1,67 triệu tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 7/2/2026 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Chính phủ đánh giá mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 đối mặt nhiều thách thức.

Nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội ở mức cao, tương đương khoảng 35% GDP, trong khi chi phí huy động vốn có xu hướng tăng. Việc chậm hoàn thành, chậm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 10% GDP trong quý I/2026 và tăng trưởng hai con số cả năm.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, sớm đưa nguồn lực tồn đọng vào phát triển kinh tế – xã hội ngay trong tháng 2 và quý I/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách nhằm chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm kỷ cương, trách nhiệm, tinh thần chủ động, không hợp thức hóa sai phạm và không làm phát sinh sai phạm mới.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP, bảo đảm không bỏ sót các dự án cần tháo gỡ; cập nhật đầy đủ tình hình khó khăn, vướng mắc và kết quả xử lý của từng dự án trên Hệ thống 751.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân loại, xử lý ngay các vướng mắc theo thẩm quyền, thực hiện theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền, các địa phương chủ động giải quyết dứt điểm các thủ tục, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung xử lý các dự án quy mô lớn, dự án đầu tư công, nhà ở xã hội, năng lượng và bất động sản.

Đối với các dự án vượt thẩm quyền, các địa phương khẩn trương báo cáo rõ vướng mắc, đề xuất giải pháp cụ thể, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 751 và Thủ tướng Chính phủ.

Công điện cũng yêu cầu tập trung xử lý các dự án, vấn đề đất đai theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội; báo cáo đầy đủ các dự án đủ điều kiện áp dụng Nghị quyết số 170/2024/QH15 trên Hệ thống 751 trước ngày 25/2/2026 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình hình thực tế, các địa phương chủ động giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật; định kỳ báo cáo kết quả xử lý trên Hệ thống 751 vào ngày 25 hằng tháng.

Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, có trách nhiệm đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện Công điện; kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.

Đầu tư công dự án tồn đọng tăng trưởng GDP 2026

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Tết về quê mẹ

eMagazine

Tết về quê mẹ

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

eMagazine

Ẩm thực Việt “thiên đường” đang thức giấc

1

AI dẫn đầu làn sóng đầu tư an ninh mạng tại Việt Nam

Thị trường

2

Chính thức cấp phép cho Internet Starlink vào Việt Nam

Kinh tế số

3

Xe điện Trung Quốc “Made in USA”: Khi pháo đài bảo hộ công nghiệp Mỹ bắt đầu rạn nứt

Kinh tế xanh

4

Cục Hải quan hối thúc bộ ngành gỡ điểm nghẽn Nghị định 46

Tài chính

5

Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế

eMagazine

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy