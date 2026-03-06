Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Minh Hiếu

06/03/2026, 19:12

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa bàn, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 6/3, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường nơi tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn tất thủ tục, vận động người dân bàn giao phần mặt bằng còn lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tổ chức thi công.

Các địa phương đồng thời cung cấp thông tin về thời gian, trình tự thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kịp thời phản ánh các vướng mắc để phối hợp giải quyết.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường thông tin đầy đủ tới người dân để tạo sự đồng thuận trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời quản lý chặt quỹ đất, không để phát sinh tình trạng xây dựng trái phép tại các khu tái định cư.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 – chủ đầu tư các khu tái định cư – được giao chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua địa bàn ven biển tỉnh dài khoảng 156,5 km, bố trí 2 nhà ga gồm ga Phan Rí (xã Bắc Bình) và ga Phan Thiết (phường Bình Thuận), cùng 4 trạm bảo dưỡng.

Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1.046 ha, ảnh hưởng 2.476 hộ dân và 36 tổ chức, trong đó 758 hộ dự kiến bố trí tái định cư. Tổng nhu cầu vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 9.145 tỷ đồng.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 8/8 khu tái định cư với tổng diện tích 27,7 ha, quy mô 1.011 lô đất, tổng mức đầu tư khoảng 443,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công toàn bộ các khu tái định cư; dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026 nếu công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình hạ tầng chiến lược quốc gia, có điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội) và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM). Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương dọc tuyến.

đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

