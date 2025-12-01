Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ

Tại buổi làm việc với bốn tỉnh Nam Trung Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch thần tốc khắc phục hậu quả mưa lũ, ưu tiên ổn định nhà ở, phục hồi hạ tầng, sản xuất và bảo đảm an sinh cho người dân, với tiến độ cụ thể và nhiệm vụ rõ ràng.

Tối 29/11, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc trực tiếp và trực tuyến với bốn tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH SỬA CHỮA, XÂY DỰNG NHÀ Ở TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát động chiến dịch thần tốc với “tinh thần Quang Trung” để xây dựng lại nhà mới và sửa chữa nhà hư hỏng do mưa lũ; phấn đấu đến ngày 10/12/2025 hoàn thành ổn định nhà ở cho người dân bị ngập nước, đến ngày 31/12/2025 hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng và đến ngày 31/1/2026 hoàn tất việc xây dựng nhà mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân thôn Phú Thứ, xã Tây Hòa - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh việc “tái cơ cấu” nhà ở theo hướng an toàn, chống chịu thiên tai, bảo đảm nhà vừa phục vụ sinh hoạt vừa là nơi trú ẩn khi xảy ra mưa lũ. Bộ Xây dựng được giao khẩn trương lập mẫu thiết kế nhà chống lũ bằng khung sắt hoặc bê tông với ba yếu tố nền cứng, tường cứng, mái cứng để người dân lựa chọn. Các địa phương triển khai ngay từ ngày 30/11, làm việc theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; đồng thời cập nhật tiến độ báo cáo Thủ tướng hàng tuần.

Đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề đối với các tỉnh Nam Trung Bộ. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trong việc giảm thiểu thiệt hại, kịp thời ứng phó và hỗ trợ người dân.

Thời gian tới, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 380/NQ-CP về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại khu vực miền Trung. Nguồn lực được huy động từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và từng hộ dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên 09 hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chính quyền vào cuộc quyết liệt, nhân dân chung sức, doanh nghiệp đồng hành để sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Các bộ, ngành tập trung xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng dịch; bảo đảm cấp điện, nước; sửa chữa hạ tầng giao thông, thủy lợi theo đúng quy định; ổn định trường học; hỗ trợ cây, con giống và phương tiện sản xuất; bảo đảm thị trường và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí để sớm hoàn thành việc sửa chữa và xây dựng nhà ở cho người dân; bố trí khu tái định cư cho các hộ vùng ngập lụt, sạt lở. Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 800 tỷ đồng, Khánh Hòa 350 tỷ đồng, Gia Lai 200 tỷ đồng, trong khi Lâm Đồng tự cân đối ngân sách.

KIỂM TRA VÙNG THIỆT HẠI, CHIA SẺ KHÓ KHĂN VÀ CHỈ ĐẠO KHÔI PHỤC SẢN XUẤT

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra vùng ngập sâu tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nghe báo cáo phương án xây dựng nhà tránh lũ và thăm hỏi đời sống người dân. Thủ tướng đi cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo các bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về thiết kế nhà chống lũ - Ảnh: VGP

Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, động viên của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới người dân bị ảnh hưởng; đồng thời tặng quà cho chín hộ dân chịu thiệt hại nặng, trong đó sáu hộ bị sập nhà hoàn toàn. Hiện Sư đoàn 315 (Quân khu 5) huy động 200 cán bộ, chiến sĩ dựng trại, chia sáu tổ xây dựng lại sáu ngôi nhà cho các hộ dân.

Thủ tướng biểu dương lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương; yêu cầu tiếp tục tập trung nhân lực để hoàn thành nhà ở cho người dân trước Tết Nguyên đán. Chính quyền địa phương phối hợp lực lượng quân đội, công an khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Người dân đang thiếu phương tiện sản xuất và vật dụng sinh hoạt, vì vậy cần ưu tiên hỗ trợ phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân.

Tại thôn Phú Hữu, Thủ tướng đến thăm gia đình ông Nguyễn Đi – nạn nhân tử vong trong đợt mưa lũ – chia buồn và động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu địa phương hỗ trợ cây, con giống để phục hồi sản xuất.

Tại UBND xã Hòa Thịnh, Thủ tướng trò chuyện với đông đảo người dân, chia sẻ khó khăn, động viên phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ “lá lành đùm lá rách”, người có điều kiện giúp người khó khăn về chỗ ở tạm thời. Thủ tướng yêu cầu xã Hòa Thịnh khẩn trương thống kê thiệt hại để xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp, giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.