Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của dân sau mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 232/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan nhanh chóng thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của người dân sau mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ, nhằm bảo đảm hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 232/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế về việc khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại nhà ở của người dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hạ tầng tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng. Hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng nặng, hàng trăm hộ mất nhà do sập, đổ, trôi; nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện chưa thể hoạt động trở lại.

Để kịp thời sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trước Tết Nguyên đán 2026, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND bốn tỉnh trên chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thống kê và báo cáo các nội dung: số hộ có nhà bị sập, đổ, trôi phải xây dựng lại; số hộ có nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa; tổng kinh phí cần thiết, gồm nhu cầu hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới, khả năng cân đối của địa phương và phần đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Báo cáo phải gửi về Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường trước 17h ngày 27/11/2025.

Bộ Tài chính được giao tổng hợp và chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các địa phương có điều tiết ngân sách hỗ trợ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, bảo đảm người dân sớm có nhà ở an toàn.

Các Bộ Quốc phòng và Công an được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ địa phương và người dân trong quá trình sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng về việc triển khai Công điện.