Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của dân sau mưa lũ

Minh Hiếu

27/11/2025, 16:39

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 232/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan nhanh chóng thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của người dân sau mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ, nhằm bảo đảm hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan nhanh chóng thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại nhà ở của người dân sau mưa lũ lịch sử tại Nam Trung Bộ, nhằm bảo đảm hỗ trợ khẩn cấp và khôi phục chỗ ở trước Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 232/CĐ-TTg ngày 27/11/2025 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Y tế về việc khẩn trương thống kê, rà soát thiệt hại nhà ở của người dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.

Khu vực Nam Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lũ, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và hạ tầng tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng. Hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng nặng, hàng trăm hộ mất nhà do sập, đổ, trôi; nhiều trường học, trạm y tế, bệnh viện chưa thể hoạt động trở lại.

Để kịp thời sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trước Tết Nguyên đán 2026, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND bốn tỉnh trên chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thống kê và báo cáo các nội dung: số hộ có nhà bị sập, đổ, trôi phải xây dựng lại; số hộ có nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa; tổng kinh phí cần thiết, gồm nhu cầu hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới, khả năng cân đối của địa phương và phần đề nghị Trung ương hỗ trợ.

Báo cáo phải gửi về Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường trước 17h ngày 27/11/2025.

Bộ Tài chính được giao tổng hợp và chủ động đề xuất sử dụng nguồn lực ngân sách trung ương, đồng thời đề xuất phân công các địa phương có điều tiết ngân sách hỗ trợ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng, bảo đảm người dân sớm có nhà ở an toàn.

Các Bộ Quốc phòng và Công an được yêu cầu huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ địa phương và người dân trong quá trình sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng về việc triển khai Công điện.

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

15:30, 24/11/2025

Triển khai hỗ trợ nông dân Huế khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

09:51, 24/11/2025

Xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

17:46, 23/11/2025

Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Công điện Thủ tướng Phạm Minh Chính hỗ trợ xây dựng nhà ở thiệt hại mưa lũ Nam Trung Bộ

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 thúc đẩy hợp tác toàn diện, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030 và viện trợ hỗ trợ thiên tai...

Thủ tướng chỉ đạo phát động thi đua cao điểm, tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2025

Thủ tướng chỉ đạo phát động thi đua cao điểm, tăng tốc hoàn thành mục tiêu năm 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 229/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các đợt thi đua cao điểm, khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Giám đốc điều hành WEF

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với Giám đốc điều hành WEF

Chiều 26/11 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 đã diễn ra phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”.

Việt Nam sẵn sàng trở thành

Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh - số" của khu vực

Phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh cơ hội lịch sử để bứt phá và nêu rõ Việt Nam sẵn sàng trở thành “phòng thí nghiệm xanh – số” của khu vực…

Chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân

Chủ động ứng phó bão số 15, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai ngay biện pháp phòng, tránh, ứng phó bão số 15 với phương châm chủ động “từ sớm, từ xa”, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và giảm thiểu thiệt hại.

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

