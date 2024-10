Thừa Thiên Huế gia cố khẩn cấp bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Mưa lớn cùng triều cường những ngày qua khiến chân kè bờ thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo đó, vị trí từ mép chân kè bờ thôn Tân An, xã Phú Thuận lên hướng phường Thuận An (thành phố Huế) khoảng 150m bờ biển bị sạt lở, biển ăn sâu vào đất liền khoảng 50m gần sát đường đi bộ của bãi tắm Thuận An.

Bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền khoảng 100 mét, phá hỏng vỉa hè đường đi bộ bãi tắm, làm các gốc cây dương trên vỉa hè có nguy cơ ngã đổ.

Ngày 22/10, tại buổi kiểm tra thực tế, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, nếu không có phương án xử lý khẩn cấp, cùng với thời tiết tiếp tục bất lợi như hiện nay, khu vực này có nguy cơ bị ăn sâu và cuốn trôi con đường nội bộ bãi tắm, ảnh hưởng lớn đến các nhà hàng dọc bờ biển.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị, chính quyền địa phương huy động các lực lượng và phương tiện trong chiều 22/10 phải tập trung các phương án gia cố, ngăn chặn việc xâm thực sâu vào trong để bảo vệ các công trình hạ tầng cũng như an toàn cho người dân sống tại khu vực này.

Mưa lớn kèm triều cường đã khiến khoảng 150m bờ biển thôn Tân An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh Phong Minh

Trong 2 ngày tới, tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt lở với chiều dài khoảng 300m, sau đó sẽ có những đánh giá cũng như phương án tổng thể đảm bảo an toàn, chống sạt lở cho khu vực này.

Chiều ngày 22/10, chính quyền địa phương đã huy hơn 300 người gồm nhiều lực lượng đang tiến hành gia cố khẩn cấp điểm sạt lở này. Tại đây, lực lượng sẽ sử dụng 600 khối đá, 2.500m vải lọc để gia cố khẩn cấp bờ biển.

Theo UBND xã Phú Thuận, từ tháng 6 đến tháng 9/2024 mực nước biển ăn sâu vào đất liền khoảng 70m với chiều dài khoảng 300m. Đến ngày 21/10, do ảnh hưởng của mưa to, sóng biển mạnh, tại khu vực bãi tắm Phú Thuận xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền khoảng 50m, có nơi ăn sâu 100m.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương tình trạng sạt lở này là hiện tượng bất thường. Vì từ 23 năm nay (khi cửa Hoà Duân được hàn gắn) chưa khi nào địa điểm này bị sạt lở nghiêm trọng như vậy.

Những năm gần đây, thông qua nhiều nguồn vốn khác nhau, địa phương đã được đầu tư, xây dựng hơn 2,47km bờ kè biển và 0,55km kè ngầm, với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã Phú Thuận còn khoảng 1,9km chưa được đầu tư, đang tiếp tục sạt lở trong mùa mưa bão.