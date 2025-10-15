Thứ Tư, 15/10/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Duy Tân - Hành trình 38 năm “bền bỉ, vươn mình”

Lan Anh

15/10/2025, 15:44

Hành trình gần bốn thập kỷ đã ghi dấu những nỗ lực không ngừng của Duy Tân trong việc mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, bền vững, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và toàn cầu.

Ngày 15/10/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân chính thức kỷ niệm 38 năm hình thành và phát triển với thông điệp “Bền bỉ – Vươn mình”.

38 NĂM BỀN BỈ CÙNG NGƯỜI VIỆT

“Bền bỉ – chất lượng – uy tín” luôn là ấn tượng mà khách hàng cảm nhận khi sử dụng sản phẩm hay nhắc đến thương hiệu Duy Tân. Hoạt động trên 3 mảng chính: Nhựa gia dụng, Nhựa công nghiệp và Bao bì cứng, Duy Tân luôn kiên định với cam kết “Uy tín – Chất lượng – Sáng tạo – Hiệu quả” và liên tục ra mắt các sản phẩm tiện ích, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Nổi bật là nhãn hàng cao cấp MATSU với thiết kế tinh tế, đa dạng chất liệu từ nhựa, thủy tinh đến inox, tiện lợi cho sinh hoạt hằng ngày như bình giữ nhiệt, hộp thực phẩm hay thùng đá. Đặc biệt, năm 2025, Duy Tân mang đến làn gió mới với bộ sưu tập hợp tác cùng Warner Bros., đưa các nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới lên sản phẩm, vừa tiện dụng vừa vui nhộn, phù hợp cả trẻ em lẫn người lớn.

Các sản phẩm cao cấp của Duy Tân mang lại tiện ích cho người sử dụng.
Các sản phẩm cao cấp của Duy Tân mang lại tiện ích cho người sử dụng.

Bên cạnh các sản phẩm gia dụng, Duy Tân còn cung cấp giải pháp công nghiệp toàn diện (pallet, sóng, thùng…) và bao bì bền vững theo tiêu chuẩn ESG, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước.

Với chiến lược phát triển bền vững và đảm bảo cho một nền kinh tế tuần hoàn, Duy Tân nỗ lực giảm nhựa, thay đổi thiết kế/quy chuẩn sản xuất, nghiên cứu các nguyên liệu, công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm có khả năng tái chế cao, bền bỉ với người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Các giải pháp nổi bật bao gồm sử dụng nhựa tái chế, giảm trọng lượng sản phẩm và phát triển bao bì dễ tái chế, mở ra hướng đi mới cho ngành nhựa.

Các sản phẩm bền vững nổi bật của Duy Tân.
Các sản phẩm bền vững nổi bật của Duy Tân.

Kể từ khi là thành viên của SCG Packaging (SCGP), bên cạnh mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhựa hàng đầu ASEAN, Duy Tân đang nâng cấp vị thế từ Nhà cung cấp Khu vực (Regional Supplier) lên Nhà cung cấp Toàn cầu (Global Supplier), sẵn sàng phục vụ các đơn hàng trực tiếp từ quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Duy Tân đã đầu tư mạnh vào công nghệ và hệ thống sản xuất hiện đại, với dây chuyền tiên tiến, máy móc nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản, cùng phòng lab tiêu chuẩn quốc tế, phòng lạnh và phòng sạch. Những nỗ lực này vừa giúp đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt cho mỗi sản phẩm, vừa tối ưu hiệu quả sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời là minh chứng khẳng định vị thế tiên phong, sáng tạo và uy tín của Duy Tân trong ngành nhựa.

Nhà máy Duy Tân với hệ thống máy móc hiện đại từ Nhật Bản.
Nhà máy Duy Tân với hệ thống máy móc hiện đại từ Nhật Bản.

38 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG

Trong suốt 38 năm, Duy Tân không chỉ phát triển sản phẩm mà còn gắn kết cộng đồng và thực hiện hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Chuỗi chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại TP.HCM, Hà Nội, Tây Ninh, Cao Bằng cùng các chương trình kết hợp với các tổ chức mang đến hàng ngàn phần quà thiết thực cho học sinh, gia đình khó khăn và người dân vùng sâu vùng xa. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng của một doanh nghiệp luôn hướng tới phát triển bền vững và đồng hành cùng xã hội.

Chuỗi chương trình “Chia sẻ yêu thương” đã tới nhiều vùng biên giới khó khăn như Tây Ninh, Cao Bằng.
Chuỗi chương trình “Chia sẻ yêu thương” đã tới nhiều vùng biên giới khó khăn như Tây Ninh, Cao Bằng.

Luôn lấy con người làm trung tâm, Duy Tân xây dựng ‘Văn hoá Hạnh phúc’ và phát huy văn hóa 4C cho hơn 4.000 nhân viên. Điểm nhấn của năm nay là giải chạy Happy Walk – Happy Run, không chỉ là hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe và tinh thần đoàn kết mà còn hướng tới cộng đồng thông qua việc đóng góp vào quỹ thiện nguyện. Đây là minh chứng cho thông điệp Bền bỉ – Vươn mình, gắn kết và trách nhiệm của đại gia đình Duy Tân với cộng đồng.

Nhân viên Duy Tân hào hứng tham gia giải “Happy walk – Happy run” mừng sinh nhật 38 năm.
Nhân viên Duy Tân hào hứng tham gia giải “Happy walk – Happy run” mừng sinh nhật 38 năm.

Song song với phát triển kinh doanh và hướng tới cộng đồng, Duy Tân không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu thông qua các giải thưởng uy tín. Sự ghi nhận qua nhiều năm từ Hàng Việt Nam chất lượng cao (29 năm), Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (13 năm), Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam (7 năm)… đã khẳng định chất lượng vượt trội, sáng tạo không ngừng và cam kết phát triển bền vững, đặt khách hàng làm trung tâm của doanh nghiệp.

Đại diện Duy Tân cho biết trong suốt 38 năm, Duy Tân đã và đang tiếp tục hành trình Bền bỉ – Vươn mình, không chỉ bằng sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm mà còn bằng sự quan tâm đến cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Từ các sản phẩm tiện ích, các bộ sưu tập giới hạn, đầu tư công nghệ, đến các hoạt động CSR, Duy Tân đều hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, xây dựng cuộc sống tiện nghi, góp phần phát triển xã hội bền vững.

Trong thời gian tới, Duy Tân tiếp tục khẳng định vị thế uy tín, hướng tới việc kết nối người dùng và cộng đồng. Mỗi sản phẩm, mỗi chương trình đều là lời cam kết chất lượng – góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dấu ấn thương hiệu bền vững.

Nhân dịp sinh nhật 38 năm, Duy Tân triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn trên hệ thống kênh online và showroom: Ưu đãi lên đến 40%, voucher freeship lên đến 500k, check-in nhận quà liền tay, vòng quay may mắn….

TP.HCM: 91 An Dương Vương, phường An Đông | Điện thoại: 02838305131

Hà Nội: 455 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề | Điện thoại: 024 62911455

Website: https://store.duytan.com/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nhuaduytan

Shopee: https://shopee.vn/nhuaduytanofficial

Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân

