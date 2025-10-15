Nhịp cầu nối giữa đầu tư và phong cách sống tại Đà Nẵng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Thu Ngân
15/10/2025, 18:15
Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu - đang kiến tạo một nhịp cầu mới, nơi giá trị đầu tư hòa quyện cùng phong cách sống đỉnh cao. Tại đây, nhiều “trophy asset” đã xuất hiện như biểu tượng kết nối giữa tài sản di sản và trải nghiệm sống thượng lưu.
Tại Hội thảo: Đà Nẵng - Nơi đầu tư gặp phong cách sống (Escape to Danang: Where investment meets lifestyle) diễn ra sáng ngày 12/10 tại Hà Nội, các chuyên gia thảo luận về một xu hướng mới đang định hình lại cách giới siêu giàu quản lý tài sản. Đó là “Lifestyle Investment” - đầu tư cho những tài sản mang lại trải nghiệm và phong cách sống.
Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank cho thấy xu hướng xu hướng “Lifestyle Investment” đang trở thành chiến lược chủ đạo của giới siêu giàu trong năm 2025. Có tới 68% các văn phòng quản lý tài sản được khảo sát dự kiến sẽ tăng tỷ trọng đầu tư vào bất động sản. Trong đó phần lớn ưu tiên những tài sản mang lại trải nghiệm sống và phong cách, gắn với những thương hiệu quốc tế thay vì chỉ hướng đến lợi nhuận tài chính.
Theo Savills, giá các dự án cao cấp được vận hành bởi các đơn vị quốc tế có thương hiệu bảo chứng sẽ có mức giá trung bình cao hơn 31% so với các sản phẩm cao cấp không có thương hiệu trong cùng khu vực. Khoản chênh lệch này đến từ giá trị biểu tượng (Trophy Status) giúp chủ nhân khẳng định vị thế. Song song với đó là Giá trị thụ hưởng (Lifestyle Investment), một khoản đầu tư thông minh vào tài sản quý giá nhất: thời gian và chất lượng sống.
Chia sẻ tại hội thảo, nhà báo Dương Ngọc Trinh cho biết, giới thượng lưu chọn sản phẩm mang thương hiệu bởi tên tuổi của những thương hiệu lớn có được là nhờ giá trị uy tín được tích lũy qua thời gian. Uy tín thương hiệu là bảo chứng cho chất lượng, cho tầm nhìn và khả năng dự đoán dự đoán và quản trị chất lượng. Giới thượng lưu sẵn sàng chi nhiều tiền để tiết kiệm thời gian, tránh những rủi ro và phiền toái trong tương lai và gia tăng chất lượng trải nghiệm sống. Đối với bất động sản, điều này càng rõ nét: người mua không chỉ trả tiền cho căn hộ, mà còn cho năng lực vận hành, cho niềm tin vào một “hàng hiệu” đã được kiểm chứng qua hành trình dài xây dựng uy tín.
Ở góc nhìn đầu tư, bà Phan Thị Thu Hương - Giám đốc sàn ERA Việt Nam - cho biết thời gian gần đây, thị trường Đà Nẵng ghi nhận nhiều giao dịch gây chú ý. Một căn penthouse ven biển được chốt ở mức 80 tỷ đồng, tiếp đó là căn ven sông giá 66 tỷ đồng và một căn khác hơn 40 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hút mạnh mẽ của bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng, đặc biệt ở phân khúc sở hữu vị trí độc bản và giá trị khai thác cao.
“Thực tế, quỹ đất trung tâm - đặc biệt là khu vực ven sông Hàn và ven biển - gần như đã được khai thác gần hết. Nguồn cung căn hộ đạt chuẩn quốc tế, có tiện ích cao cấp và dịch vụ chăm sóc dành riêng cho cư dân gần như đếm trên đầu ngón tay - đặc biệt trong lõi trung tâm thành phố. Chính sự khan hiếm này khiến các dự án hội tụ được cả ba yếu tố: vị trí biểu tượng - chất lượng kiến trúc - chuẩn vận hành quốc tế trở nên cực kỳ giá trị. Vì càng hiếm, càng tạo ra biên độ tăng giá cao và cơ hội đón đầu cho nhà đầu tư”, bà Thu Hương nhấn mạnh.
Bà Thu Hương cũng cho biết thêm: Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, dòng tiền tinh hoa vẫn tìm đến bất động sản cao cấp được vận hành bởi các đơn vị quản lý vận hành quốc tế - những “trophy asset” mang thương hiệu quốc tế - như lựa chọn trú ẩn an toàn và bền vững.
Trên bản đồ khu vực, Đà Nẵng đang vươn lên thành điểm hội tụ mới, nơi tài chính - du lịch - bất động sản cao cấp giao thoa, kiến tạo phong cách sống mang tinh thần quốc tế. Không chỉ là thành phố của những cây cầu, Đà Nẵng hôm nay đang kiến tạo “cây cầu” mới - kết nối giữa đầu tư và phong cách sống, nơi dòng vốn toàn cầu gặp gỡ giá trị hưởng thụ và trải nghiệm.
Đà Nẵng cũng đang chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ dự án mới: Các công trình kết hợp chuẩn vận hành quốc tế, tư duy kiến trúc nghệ thuật và khát vọng vươn tầm của đô thị Việt.
Nổi bật trong số đó là The Legend Danang - tổ hợp căn hộ và lưu trú cao cấp bên sông Hàn, do Accor vận hành 100% khối khách sạn mang tên Hyde Hotels và hiện tại, đơn vị CBRE cũng đang trong quá trình tư vấn vận hành tòa tháp căn hộ từ giai đoạn xây dựng để tối ưu trải nghiệm của cư dân khi tòa tháp đưa vào quá trình vận hành. Dự án được xem như biểu tượng mới của xu hướng đầu tư phong cách sống, nơi giá trị biểu tượng, chuẩn mực quốc tế và tinh thần địa phương hòa quyện, tạo nên một di sản sống đích thực giữa lòng Đà Nẵng.
Khi ranh giới giữa đầu tư và tận hưởng dần xóa nhòa, giá trị tài sản không chỉ đo bằng lợi nhuận mà còn ở trải nghiệm và di sản tinh thần. Đà Nẵng đang trở thành nơi giới tinh hoa Việt tìm thấy sự giao hòa giữa giá trị quốc tế và bản sắc quê hương. Mỗi khoản đầu tư tại đây không chỉ là sở hữu một tài sản, mà còn là cách khẳng định phong cách sống, cộng đồng và di sản của một thế hệ.
Trong khuôn khổ sự kiện, Sales Gallery & Nhà mẫu The Legend Danang cũng chính thức ra mắt, mở ra cơ hội để khách hàng và nhà đầu tư trải nghiệm trực quan không gian sống sang trọng, nghệ thuật và đẳng cấp bậc nhất bên sông Hàn.
Sales Gallery The Legend Danang
Tầng 24, ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: