Thứ Tư, 15/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hợp tác xây dựng chuỗi thủy sản và đậu nành bền vững

Chu Khôi

15/10/2025, 07:20

Tại thị trường Hoa Kỳ, thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao nhất so với các đối thủ cùng lĩnh vực, cùng với việc không được công nhận tương đương theo Luật MMPA càng khiến cho sản phẩm thủy sản Việt rơi vào vùng cạnh tranh yếu thế hơn. Trong hoàn cảnh đó, ngành thuỷ sản Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ để cùng xây dựng chuỗi thuỷ sản sẽ là một trong những giải pháp thoát qua thế khó...

Trao đổi thoả thuận hợp tác giữa Hội Thuỷ sản Việt Nam và Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ. Ảnh Chu Khôi.
Trao đổi thoả thuận hợp tác giữa Hội Thuỷ sản Việt Nam và Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ. Ảnh Chu Khôi.

Hội Thuỷ sản Việt Nam vừa ký thoả thuận hợp tác với Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ (USSEC - US Soybean Export Council). Tham dự Lễ ký kết có sự chứng kiến của lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), lãnh đạo Hội Thuỷ sản Việt Nam, đại diện USSEC cùng các cơ quan truyền thông, báo chí.

VƯỢT KHÓ TRONG BỐI CẢNH “HÀNG RÀO” DỰNG LÊN TẠI HOA KỲ

Trước khi ký kết, lãnh đạo Hội Thủy sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ. TS. Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, cho biết ngày 7/8/2025, Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố áp thuế đối ứng với hầu hết các đối tác thương mại sẽ áp dụng theo mức mới, dao động từ 10 - 41%. Mức thuế đối ứng 20% đã chính thức có hiệu lực tại Hoa Kỳ với các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có thủy sản. Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu của Việt Nam và những thay đổi này ảnh hưởng lớn đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ trao đổi tại trụ sở Hội Thuỷ sản Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh Chu Khôi.
Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ trao đổi tại trụ sở Hội Thuỷ sản Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh Chu Khôi.

Tại Hoa Kỳ, so với các đối thủ như Ecuador (thuế 15%), Philippines và Indonesia (19%), hay Thái Lan (19%), thủy sản Việt Nam đang chịu mức thuế cao nhất. Đặc biệt, cơ chế thuế chồng thuế khi phải tính thêm các loại thuế khác như chống bán phá giá, chống trợ cấp và thêm rào cản kỹ thuật như quy định tương đương theo Luật bảo vệ động vật biển (MMPA), càng khiến cho sản phẩm thủy sản Việt rơi vào vùng cạnh tranh yếu thế hơn.

Nguy cơ mất thị phần tại thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt với tôm và cá ngừ, là hoàn toàn có thật, nếu ngành tôm Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá ở mức cao 33,29% như phán quyết sơ bộ. Mặt hàng cá ngừ, vốn đã khó về nguyên liệu lại thêm mức thuế cao hơn so với Ecuador, Philipin và Indonesia sẽ lại càng khó cạnh tranh hơn”.
TS. Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam,

TS Dominique P Bureau, chuyên gia Dinh dưỡng Thủy sản của Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ, cho rằng đậu nành (đậu tương) chiếm tỷ trọng lớn trong thành phần nguyên liệu chế biến thức ăn cho thuỷ sản.

“Xét trong trong tổng quan chuỗi cung ứng thuỷ sản Việt Nam – Hoa Kỳ, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành là sản phẩm xuất khẩu “ngược” có sản lượng và giá trị lớn nhất. Đây được xem là một điểm “khấu trừ” thuế đối ứng hiệu quả cho hàng thuỷ sản Việt Nam”, ông Dominique P Bureau thông tin.

Theo đó, trước áp lực phải minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững, ngành thủy sản Việt Nam đang từng bước chuyển dịch sang sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường. Trong đó, đậu nành Hoa Kỳ sẽ nổi lên như một giải pháp chiến lược, giúp giảm phụ thuộc vào bột cá, tối ưu chi phí và giảm phát thải.

TS Dominique P Bureau cho biết dấu chân carbon (carbon footprint) của khô đậu nành Hoa Kỳ chỉ ở mức khoảng 653 kg CO2 tương đương trên mỗi tấn thức ăn, thấp hơn đáng kể so với SBM từ Brazil (trên 2.000 kg/tấn) hoặc Argentina. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động môi trường, mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn bền vững quốc tế đang ngày càng phổ biến như ASC, BAP, GlobalGAP…

HỢP TÁC NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG

Theo văn bản thoả thuận hợp tác ký kết giữa Hội Thuỷ sản Việt Nam và Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ, hai bên sẽ hợp tác sâu rộng trong và ngoài nước. Cùng hướng đến các mục tiêu lâu dài.

Thứ nhất, thúc đẩy các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam thông qua đào tạo kỹ thuật, trao đổi kiến ​​thức và chia sẻ thông tin ngành.

Thứ hai, hỗ trợ việc áp dụng các chứng nhận bền vững quốc tế, bao gồm các sáng kiến ​​phù hợp với Nghị định thư Đảm bảo bền vững đậu nành Hoa Kỳ (SSAP).

Thứ ba, khuyến khích sử dụng nguyên liệu đậu nành Hoa Kỳ trong thức ăn thủy sản khi có thể, nhằm nâng cao chất lượng thức ăn, trách nhiệm với môi trường và khả năng cạnh tranh của ngành.

Ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh Chu Khôi.
Ký kết thoả thuận hợp tác. Ảnh Chu Khôi.

Thứ tư, mở rộng hợp tác nghiên cứu, tiếp cận cộng đồng và tiếp cận thị trường trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và nghề cá.

Thứ năm, cùng tổ chức hoặc hỗ trợ các sự kiện, hội nghị và hội thảo trong ngành nhằm thúc đẩy lợi ích chung và tăng cường hợp tác lâu dài.

Thứ sáu, hợp tác tại Triển lãm quốc tế VinaFIS Expo 2026 để thuỷ sản Việt vươn tầm.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác tác tổ chức Hội thảo quốc tế về Dinh dưỡng thuỷ sản tại VinaFIS Expo 2026. Hội đồng Xuất khẩu đậu nành Hoa Kỳ sẽ huy động sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về dinh dưỡng trong hệ thống của USSEC để hội thảo thực sự “mang tầm” và “có giá trị” với cộng đồng người nuôi, doanh nghiệp cũng như các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Với tham gia của các diễn giả hàng đầu trên thế giới và trong nước, hội thảo nhằm cung cấp cho các đại biểu tham dự kiến thức mới, kinh nghiệm quý báu và giải đáp các câu hỏi của đại biểu để áp dụng hiệu quả vào trang trại nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tiết kiệm chi phí trong nuôi.

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

17:09, 06/10/2025

Xuất khẩu thuỷ sản bứt phá ấn tượng, chủ động thích ứng trước rào cản mới

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

07:20, 16/09/2025

Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét khách quan về thương mại thủy sản

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển thủy sản và đầu tư nuôi biển

19:42, 08/08/2025

Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển thủy sản và đầu tư nuôi biển

Từ khóa:

Hoa Kỳ nông sản thị trường thuỷ sản Vneconomy

Đọc thêm

Khai thác tiềm năng thị trường cộng đồng Pháp ngữ: Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với 3 rào cản lớn

Khai thác tiềm năng thị trường cộng đồng Pháp ngữ: Doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với 3 rào cản lớn

Cộng đồng Pháp ngữ, châu Phi được đánh giá là động lực tăng trưởng của thế giới trong tương lai. Việc khai thác thị trường này không chỉ là một chiến lược ngoại giao, mà còn là nhu cầu tất yếu đối với Việt Nam để đạt được mục tiêu phát triển…

PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc vượt kế hoạch 9 tháng, củng cố đà phát triển bền vững

PVFCCo - Phú Mỹ tăng tốc vượt kế hoạch 9 tháng, củng cố đà phát triển bền vững

9 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) tiếp tục duy trì hiệu quả sản xuất - kinh doanh ấn tượng, chủ động mở rộng hợp tác chiến lược và khẳng định vị thế tiên phong trong ngành phân bón - hóa chất…

Việt Nam đang đặt bước chân đầu tiên vào “hành trình xanh” cùng với logistics thế giới

Việt Nam đang đặt bước chân đầu tiên vào “hành trình xanh” cùng với logistics thế giới

Việt Nam đang sở hữu một "mạch máu" quan trọng cho sự phát triển của logistics. Với việc đăng cai FIATA World Congress 2025 và cam kết thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050, Việt Nam đang đặt những bước chân đầu tiên và mạnh mẽ vào "hành trình xanh" cùng với logistics thế giới...

Hội chợ Mùa Thu 2025: Tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Hội chợ Mùa Thu 2025: Tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

Không chỉ là quảng bá hàng hóa Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là "sân chơi" kết nối giữa doanh nghiệp Việt với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu...

Hội chợ Mùa Thu 2025: Bước tiến mới trong phát triển kinh tế và công nghệ

Hội chợ Mùa Thu 2025: Bước tiến mới trong phát triển kinh tế và công nghệ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 553/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác đường cao tốc

Đầu tư

2

Khánh thành Cung Văn hoá thiếu nhi hiện đại nhất Thanh Hoá

Dân sinh

3

Ninh Bình thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do bão Bualoi

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về nguy cơ "gãy trụ"?

Chứng khoán

5

Tiền bắt đáy rào rào, cá nhân mua ròng 3.300 tỷ, gom nhiều nhất cổ phiếu chứng khoán

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy